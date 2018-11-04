«معهد نيويورك أبوظبي» في ذكرى تأسيسه: فن وشغف وطبيعة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي عن برنامجه الاستثنائي من الفعاليات الحوارية، والعروض المجانية المفتوحة أمام الجمهور، طوال شهر نوفمبر، التي تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه.

ويستقطب المعهد - الذي تأسس عام 2008 مركزاً للبحوث المتقدمة والإمكانات التعليمية والأنشطة الإبداعية - مجموعة من الكوادر الأكاديمية البارزة والأساتذة المحترفين والشخصيات القيادية من كل أنحاء العالم، للمشاركة في مؤتمراته الأكاديمية وبرامجه العامة، وذلك بهدف مناقشة المجالات والموضوعات البحثية ذات الأهمية على الساحتين المحلية والعالمية.

وتتضمن الفعاليات، التي ينظمها المعهد خلال شهر نوفمبر، محاضرة «الدبلوماسية في عصر شبكات التواصل الاجتماعي والأخبار المزيّفة»، وفيلم «كل شيء للبيع: فنون عظيمة.. ومال مجنون»، الذي يعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط، بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«فن أبوظبي»، فضلاً عن مقابلة مع الرئيس السابق لمجلس أمناء متحف جوجنهايم، جنيفر بلي ستوكمان، حول دور الفن والشغف الفني في المجتمعات المعاصرة، وجلسة حوار مع المؤرخ والكاتب والناشط البيئي، بيتر هيليير، حول دور المغفور له الوالد والمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في المشروعات التي أثمرت عن صون اثنتين من أهم المحميات الطبيعية. كما يلقي أستاذ التاريخ الدولي في كلية لندن للاقتصاد والسياسة، البروفيسور فلاديسلاف زوبوك، محاضرة تحت عنوان «إصلاح حتى الموت: النهاية الغريبة للاتحاد السوفييتي»، حيث تعاين الأسباب الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية والدولية لانهيار الاتحاد السوفييتي، فضلاً عن دور العوامل السياسية. يُذكر أن معهد جامعة نيويورك أبوظبي احتضن منذ انطلاقه أكثر من 700 مؤتمر أكاديمي وفعالية عامة، واستضاف ما يزيد على 700 متحدث من مختلف أنحاء العالم.