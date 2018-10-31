صندوق حماية الحياة البرية: كوكبنا في خطر

المصدر: لندن - د.ب.أ

أفاد تقرير صادر عن صندوق حماية الحياة البرية، أمس، بأن التنوّع البيولوجي للأرض شهد فترة دمار كارثية خلال العقود الماضية، إذ تراجع عدد الحيوانات الفقارية بنحو الثلثين. وقال الصندوق في تقريره بعنوان «ليفينغ بلانت» إن عدد الثدييات والطيور والأسماك والزواحف والبرمائيات تراجع بنسبة 60% في الفترة ما بين 1970 و2014.

ومن الأسباب الرئيسة لانخفاض أعداد الحيوانات؛ الأنشطة البشرية، وتشمل تدمير البيئة والتصحر، بالإضافة إلى صيد الأسماك وصيد الحيوانات الجائر، والأشكال الأخرى من الاستغلال المفرط.

وأضاف التقرير «ربما نكون نحن آخر جيل يمكنه أن يتخذ إجراء لمواجهة هذا الانخفاض، من الآن حتى عام 2020 ستكون لحظة حاسمة في التاريخ».

وسجل مستوى الانخفاض ارتفاعاً في جنوب ووسط أميركا، إذ نفق 89% من الحيوانات الفقارية.

وقال المدير العام للصندوق ماركو لامبيرتيني «لا يمكن أن يكون لنا مستقبل صحي وسعيد ومزدهر في هذا الكوكب في ظل عدم استقرار المناخ، ونضوب المحيطات والأنهار والتصحر، وكل ذلك تم تجريده من التنوّع البيئي، الذي يعد شبكة الحياة التي تحمينا جميعاً».