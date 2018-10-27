مغنية إيرلندية تعتنق الإسلام وتغيّر اسمها إلى «شهداء»

المصدر: لندن - د.ب.أ

اعتنقت المغنية الإيرلندية سينيد أوكونور، الإسلام، وغيّرت اسمها إلى «شهداء دافيت». وأعربت أوكونور (51 عاماً)، عن شكرها «لكل إخوتي وأخواتي المسلمين، الذين كانوا لطفاء معي ورحبوا بي بينهم».

وتعرف المغنية، وهي جدة حالياً، بأغنيتها الناجحة التي صدرت عام 1990 «ناثينغ كومبيرز تو يو».

ونشر عمر القادري، إمام المركز الإسلامي الإيرلندي، مقطعاً مصوراً، أول من أمس، لها وهي تنطق بالشهادة في المركز بدبلن.

وقال القادري في تغريدة أمس: «تمتلك شهداء روحاً صادقة، ولطالما كانت مرتبطة بالله.. أدعو الله أن تجسّد السلام في الإسلام».

وقالت المغنية في تغريدة في وقت سابق، إن اعتناقها الإسلام هو «النتيجة الطبيعية لأي رحلة دينية عقلانية». ونشرت مقطعاً مصوراً لها وهي تؤدي الأذان.