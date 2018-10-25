«تحدي دبي للياقة 2018».. كرنفال افتتاحي والهدف مليون مشارك

المصدر: الامارات اليوم- دبي

تنطلق يوم غد، فعاليات «تحدي دبي للياقة»، بكرنفال افتتاحي يقام على مدار يومين في «دبي فستيفال سيتي»، سيحفلان بكثير من الأنشطة المفعمة بالمرح والألعاب الرياضية الفردية والجماعية، والعروض المشوّقة على خشبة المسرح، إضافة إلى العديد من الفعاليات، التي ستنشر أجواء الحماس والتشويق ليستمتع بها سكان وزوّار دبي.

ويأتي الكرنفال الافتتاحي في «دبي فستيفال سيتي» برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع «دبي فستيفال سيتي»، للإعلان عن انطلاق «تحدي دبي للياقة»، فعالية اللياقة البدنية الوحيدة على مستوى العالم، التي تشمل المدينة بأكملها، والتي تسعى إلى تحويل دبي إلى أكثر مدن العالم نشاطاً، وكذلك تستهدف في دورتها الجديدة هذا العام استقطاب مليون مشارك.

وتنطلق فعاليات الكرنفال الافتتاحي في عطلة نهاية الأسبوع لترحب بالمشاركين من كل الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية، للبدء في رحلة 30 دقيقة على مدار 30 يوماً #Dubai30X30، وذلك من الساعة الثالثة عصراً حتى 11 ليلاً يوم الجمعة، ومن الساعة الواحدة ظهراً حتى الثامنة مساء يوم السبت.

يعكس الكرنفال الافتتاحي مفهوم المبادرة، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الهادفة إلى إحداث تغيير اجتماعي إيجابي للجميع، وذلك من خلال تحفيز المشاركين على تجربة أكثر من 30 لعبة رياضية، وأكثر من 80 حصة جماعية، إضافة إلى العديد من الفعاليات، التي ستقام على خشبة المسرح على مدار يومين.

وستشمل أنشطة اللياقة المنطقة الجماعية لأجهزة الجري تحت إشراف مدرب متخصص، وتضم 60 درّاجة يمكن للمشاركين تجربتها، أو السعي للتفوق على النتائج الشخصية التي حققوها سابقاً، و24 جلسة متنوّعة في «قبة تكنوجيم6P»، تشتمل على درّاجات للمهارات وصناديق خشبية وأثقال يدوية، إضافة إلى 24 درساً إضافية في «مركز دبي للياقة» المزوّد بأكياس الملاكمة وحبال التدريب والكرات المطاطية. بدورها، ستوفر «منطقة تكنوجيم» درّاجات تفاعلية من طراز (SkillRow) بصحبة مدربين مؤهلين، تكملها منطقة درّاجات الأطفال التفاعلية (Les Mills).

وستتوافر أيضاً مجموعة واسعة من الألعاب المائية والأرضية، بما فيها مهارات كرة القدم على ملعبي كرة القدم على أنغام موسيقى منسق الأغاني ومؤثرات مرئية ورسومات مذهلة، وتمرين بطولة كأس العالم لكرة القدم، وجولة اتحاد كرة القدم الآسيوي التفاعلية، و«تحدي العارضة»، وسباق قوارب التنين لنحو 1500 مشارك يومياً، وأكثر من 100 قارب (كاياك) لتجربتها في الخور، وتسلق الجدار الداخلي، وتدريبات فنون القتال المختلطة، التي تشمل الملاكمة ورياضة (مواي تاي) (Muay Tai) والجوجيتسو (Jiu Jitsu) والكاراتيه (Karate) والجودو (Judo).

وسيكون الكرنفال الافتتاحي بمثابة وجهة مثالية لأفراد الأسرة من كل الأعمار لقضاء يوم ممتع بفضل الأنشطة المتوافرة للأطفال من سنوات عمرهم الأولى حتى اليافعين، وأيضاً «كبار المواطنين»، بما فيها اليوغا، الزومبا، ميدان الحواجز للأطفال، حائط التسلق، منطقة استرخاء شاملة تتوافر فيها الاستشارات الطبية ونصائح التغذية والعلاج الطبيعي، الروديو على ظهر الثور الميكانيكي، ألعاب المسابقات (Wipe Out)، القفز على الترامبولين، كرة قدم السنوكر، ومنطقة لعب مخصصة للصغار. واستجابة للطلب المتزايد، تعود مجدداً دروس تمارين الأطفال (Les Mills Born to Move)، المصممة خصيصاً لإلهامهم لمزاولة المزيد من النشاط، وغرس حب الرياضة في نفوسهم.

ومن بين الفعاليات التي ستقام في عطلة نهاية الأسبوع «قبة يوغا فيست»، التي تستضيفها YogaFest Dubai، والتي يتوقع لها أن تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً نتيجة الطلب المزايد عليها من مختلف الأعمار من كلا الجنسين. فيما ستقام على مهبط الطائرات في «دبي فستيفال سيتي»، الذي يحيط به الماء من كل جانب. وبإمكان محبي اليوغا الاشتراك في أي من الدروس المجانية الـ14 التي ستقام (الجمعة والسبت).

مستويات الصحة

سيشهد هذا العام التركيز على تعزيز مستويات الصحة، عبر 28 درساً تقام (الجمعة والسبت) حول التأمل التجاوزي، ونصائح التغذية، وتمارين «صول بيلاتيس»، والإيجابية، والتحفيز الذاتي، والطب التجانسي. وسيقوم خبراء العلاج الفيزيائي والمتخصصون بالتدليك من عيادة «أناتومي ريهاب» و«ميديكلينك» (Mediclinic) بتوفير فحص مجاني للحالة الصحية واللياقة للمشاركين، وذلك لتقييم أوضاعهم الراهنة، وما ينبغي عليهم أن يسعوا إلى تحقيقه من نتائج مرجوّة. وسيتمكن المشاركون من تناول أشهى المأكولات الصحية المتوافرة في منطقة الاسترخاء (Chill Out Zone)، مسار اللياقة البالغ طوله 2.2 كيلومتر الممتد على طول الشاطئ.

أبرز الفعاليات التي سيشهدها المسرح الرئيس

- مقابلة مشاهير الرياضة، مثل بادو جاك، الملاكم السويدي المحترف، ومايكل أوين، لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق، والدكتورة نورهان قنديل، خبيرة الصحة والتغذية، وإيميلي سكاي، خبيرة اللياقة البدنية، التي ستدير دروس اللياقة البدنية على المسرح الرئيس.

- الاستمتاع بمزيج مميز من دروس اللياقة البدنية المناسبة لكل القدرات، بما في ذلك تمارين (Animal flow)، وتدريبات الرقص المعاصر، والملاكمة (Boxercise)، ورياضة القفز على الحبل (JumpRope)، إضافة إلى التمارين المتواترة عالية الشدة (HIIT)، وتمارين باستخدام وزن الجسم (Bodyweight Bootcamp)، والزومبا (Zumba) التي توفرها أفضل مراكز اللياقة البدنية في المدينة.

- اختبار الإثارة والتشويق، من خلال تمارين كارديو كرة القدم (Cardio Football)، التي ستقام على ملعبين مخصصين لذلك، وعلى أنغام موسيقى منسق الأغاني، ومؤثرات مرئية ورسومات مذهلة.

- المشاركة في العديد من المسابقات، وربح الجوائز المختلفة، والاستمتاع بعروض الوسائط المتعددة، وعرض الألعاب النارية المذهل الذي سيقام مساء الجمعة.

ألعاب نارية

سيشهد المشاركون عرضاً ترفيهياً متعدد الوسائط، وعرضاً مذهلاً للألعاب النارية فوق الماء يوم الجمعة في تمام الساعة 10:50 ليلاً، احتفالاً بانطلاق «تحدي دبي للياقة 2018». وسيكون العرض إحدى الفعاليات العديدة للكرنفال الافتتاحي، حيث سيعطي الحضور فرصة لمشاركة لحظاتهم المميزة في مدينة دبي مع أصدقائهم عبر «الإنستغرام» (Instagram)، والاحتفال بمبادرة اللياقة المبتكرة، والاستمتاع بأجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء في الأجواء الخارجية اللطيفة في هذا الوقت من العام.