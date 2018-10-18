5 أيام مع الفلكلور التونسي في «البيت الغربي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق، يوم الأحد المقبل، فعاليات أسبوع التراث التونسي في مركز فعاليات التراث الثقافي (البيت الغربي)، ضمن برنامج «أسابيع التراث العالمي»، الذي ينظمه المعهد، تحت شعار «تراث العالم في الشارقة»، وتستمر خمسة أيام.

وقال رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبدالعزيز المسلم: «تحل تونس ضيفاً على أسابيع التراث العالمي لهذا الشهر، لنتعرف من خلال هذه الاستضافة إلى تراثها العريق، ونغوص في أعماق الحضارة التونسية». وأضاف أن برنامج «أسابيع التراث العالمي» جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي إطار أنشطة معهد الشارقة للتراث، للتعريف بالتراث الثقافي العالمي، وانفتاحه على التجارب العربية والدولية في هذا المجال.