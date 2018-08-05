«سنو وايت».. أفضل عرض في «القومي للمسرح»

المصدر: القاهرة - رويترز

فاز عرض «سنو وايت» من إنتاج المسرح القومي للطفل بجائزة أفضل عرض مسرحي بالدورة الـ11 للمهرجان القومي للمسرح المصري، التي أسدل الستار عليها مساء أول من أمس في القاهرة.

وذهبت الجائزة الثانية لعرض «دراما الشحاتين» من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، فيما منحت لجنة تحكيم المهرجان جائزتها الخاصة عن أفضل أداء جماعي لعرض «سلم نفسك»، إنتاج مركز الإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية.

وقال مدير المهرجان المخرج إسماعيل مختار: «اليوم ينتهي حصاد دورة هذا المهرجان الذي قدم لنا بانوراما للمسرح المصري عن عام سابق، والذي نرسم من خلاله مستقبل المسرح لأعوام لاحقة، فمن خلال المسرح نستطيع أن نبني الإنسان، الذي ببنائه نبني وننمي هذا المجتمع، ونشكل أيضاً وعي الإنسان وثقافته».

وأضاف مختار في ختام المهرجان على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية: «الجميع شارك ليخرج إلى النور 37 عرضاً مسرحياً تنافست في المسابقة الرسمية، وسبعة عروض للطفل من خلال ملتقى مسرح الطفل، وكذلك عرضت دولة السودان الشقيقة التي كانت ضيف الشرف، وكانت هناك ندوات عن المسرح وطرق تطويره وورش عمل لتطوير المسرحيين أنفسهم».

وفي جوائز الإخراج؛ فاز بجائزة أفضل مخرج محسن رزق عن عرض «سنو وايت»، فيما ذهبت جائزة أفضل مخرج صاعد إلى محمد الرخ عن عرض «دراما الشحاتين».

وفي جوائز التأليف؛ فاز بجائزة أفضل نص درامي معد عن جنس غير مسرحي الكاتب حمدي زيدان عن عرض «لسه بسأل» إنتاج مركز الإبداع، فيما فاز بجائزة أفضل نص كتب خصيصى للمسرح المؤلف محمود جمال الحديني عن عرض «سجن اختياري» لفرقة كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وفي جوائز التمثيل للنساء؛ حصلت رنا خطاب على جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن دورها في عرض «دراما الشحاتين»، بينما ذهبت جائزة أفضل أداء لدور ثان إلى سامية عاطف عن دورها في عرض «الساعة الأخيرة» من إنتاج مسرح الغد، ونالت مروة عبدالمنعم جائزة أفضل ممثلة عن دورها في عرض «سنو وايت». وفي جوائز التمثيل للرجال؛ حصل محمد ناصر على جائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في عرض «دراما الشحاتين»، وفاز أمجد الحجار بجائزة أفضل أداء لدور ثان عن عرض «سلم نفسك»، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل إلى علاء قوقة عن دوره في عرض «مسافر ليل» إنتاج مسرح الهناجر.

أما في بقية الجوائز؛ ففازت بجائزة أفضل تصميم أزياء نعيمة عجمي عن عرض «سنو وايت»، بينما فاز وليد الشهاوي بجائزة أفضل تأليف موسيقي عن عرض «الإلياذة» من إنتاج بنك مصر، وحصل الثنائي مناضل عنتر وسالي أحمد على جائزة أفضل تعبير حركي واستعراضي عن عرض «قلعة آلموت».

كما حصل عمرو عبدالله على جائزتي أفضل ديكور وأفضل إضاءة عن عرض «قلعة آلموت».

يشار إلى أن دورة المهرجان الأخيرة احتفت باسم الكاتب المصري الراحل محمود دياب، وعرضت في حفل الافتتاح فيلماً تسجيلياً عن محمود دياب بعنوان «الباحث عن العدالة».



السودان حل ضيف شرف على الدورة الـ11 للمهرجان.

مروة عبدالمنعم أفضل ممثلة عن دورها في «سنو وايت».

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عرضاً تنافست في المسابقة الرسمية للمهرجان.