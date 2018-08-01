«موسيقى أبوظبي» يستضيف أول ظهور دولي لمهرجان «بايرويت»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن «مهرجان موسيقى أبوظبي الكلاسيكية»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن استضافة أول ظهور دولي لـ«مهرجان بايرويت الأوبرالي» الذي سيعرض أوبرا «فالكيري» للموسيقار ريتشارد فاجنر، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على مسرح فندق «قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي يومي الأربعاء 30 يناير والجمعة 1 فبراير من العام المقبل».

ويشتهر مهرجان «بايرويت الأوبرالي» بتأدية عروض أوبرا متميزة تعود إلى القرن الـ19 من إبداع المؤلف الموسيقي الأوبرالي الألماني الشهير ريتشارد فاجنر. وتُقام هذه العروض الأوبرالية ضمن مسرح خاص مميز للغاية داخل مسرح «بايرويت فيستشبيلهاوس» في ألمانيا، والذي صُمم من قبل فاجنر نفسه لإبداع أعماله الخاصة. وتحظى عروض «مهرجان بايرويت الأوبرالي» بشعبية عالمية؛ إذ يشهد المهرجان تقديم أكثر من 500 ألف طلب على التذاكر كل عام، في حين أن عدد التذاكر المتاحة للبيع لا يتعدى 60 ألف تذكرة، لذا تمتد قائمة الانتظار بين 9 و10 أعوام.

وسيتضمّن العرض أيضاً فيلماً روائياً طويلاً بإشراف المخرجة كاتارينا، حيث يتم عرضه على خلفية الأداء الأوبرالي كأداة مساعدة تروي قصة فالكيري وتعيد زيارة المواقع الأساسية التي ألهمت عمل ريتشارد فاجنر. وبالنظر إلى الصيت الذائع الذي يتمتع به «مهرجان بايرويت الأوبرالي» في إنتاج أقوى العروض التي نالت رضا واستحسان الجماهير، سيكون عرض أوبرا فالكيري عرضاً مذهلاً وفريداً من نوعه يخطف الأنفاس.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سيف سعيد غباش: «عملنا مع كاتارينا فاجنر سنوات عدة لإنجاز هذا المشروع الفريد من نوعه، وسعينا لإقامة مهرجان (بايرويت) في أبوظبي ضمن إمكانات إنتاجية تعكس الجودة الفنية المذهلة والرؤية الإبداعية المبتكرة التي تتمتع بها هذه الفعالية الشهيرة. وفي الوقت نفسه يعكس الحدث المكانة المرموقة التي تتمتع بها أبوظبي لاستقطاب العروض الفنية العالمية والمؤثرة، خصوصاً مع توافر الإمكانات والخبرات لإنجاح مثل هذه الأعمال وإعطائها صبغة خاصة خارج المكان الذي جاءت منه».