شخصيات كرتونية تنزل من الشاشات.. إلى الجمهور

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يقدم موسم صيف أبوظبي 2018، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فرصة لجمهوره من الأطفال لمقابلة «دورا المستكشفة» و«سلاحف النينجا» و«سبونج بوب»، وأبطال «Paw Patrol» & shimmer and shine شخصياً من السادس إلى 15 أغسطس المقبل، بالقرب من المارينا مول، وسيكون الأطفال على موعد مع هذه الشخصيات التي عرفوها على الشاشات.

وكان «موسم صيف أبوظبي» ومجموعة «إم بي سي» قد أعلنا، في وقت سابق، عن تنظيم فعالية حصرية وجاذبة للجمهور وهي «تجربة نيكلوديون» الأضخم من نوعها، ولأول مرة في دول مجلس التعاون الخليجي تستضيف الشخصيات المحببة لتقديم مجموعة من العروض المبهجة أمام الزوار، وستتيح لهم أيضاً فرصة لالتقاط الصور مع الشخصية المفضلة لديهم من بين «دورا، سبونج بوب، سلاحف النينجا، وأبطالPaw Patrol & Shimmer and shine»، والاستمتاع بأنشطة تفاعلية مع شخصيات شاهدها أكثر من 500 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

كما يقدم برنامج موسم صيف أبوظبي 2018 مجموعة من الفعاليات المميزة الأخرى في مختلف المواقع ومراكز التسوّق حتى 18 أغسطس المقبل، ترسيخاً لمكانة أبوظبي وجهةً مفضلةً للترفيه العائلي على مدار السنة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سلطان المطوع الظاهري، إن «موسم صيف أبوظبي يقدم لروّاده هذا العام باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية المذهلة، والعروض المسرحية والكوميدية الاستثنائية، والحفلات الموسيقية. حيث يعدّ موسم صيف أبوظبي من أبرز فعاليات الإمارة، نظراً إلى برنامجه الشاسع على امتداد الإمارة، التي من المتوقع أن تستقطب الزوار المحليين بشكل كبير، خصوصاً مع تواصل جهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي خلال هذا الصيف، في إطلاق حملات تسويقية وترويجية متكاملة تركز على صنّاع القرار، ضمن قطاع العطلات في مراكز المدن العالمية الكبرى، لترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً لقضاء عطلة، حيث تشهد أبوظبي ذروة الإقبال السياحي خلال هذه الفترة الممتدة حتى نهاية العطلة المدرسية».