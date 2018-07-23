محمد عبده يغني لجمهور «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، بالتعاون مع «بلاتينيوم ريكوردز» - مجموعة أم بي سي، عن استضافة الفنان محمد عبده لإحياء حفل غنائي لجمهور مفاجآت صيف، يوم الجمعة الثالث من أغسطس المقبل، في قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيتضمن الحفل الذي يبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً باقة من أجمل أغاني الفنان القدير محمد عبده، حيث سيطل بصوته العذب ليطرب الجمهور، ويحفر في أذهانهم أجمل الذكريات من دبي ومفاجآت صيفها.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة «تعد مفاجآت صيف دبي حدثاً مهماً ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، ونحن سعداء باستضافة فنان العرب محمد عبده، بالتعاون مع بلاتينيوم ريكوردز - مجموعة أم بي سي، ليطرب الزوار والمقيمين في دبي بأجمل أغانيه خلال هذا الحدث، ونسعى دائماً لتقديم مناسبات وفعاليات وحفلات غنائية يحييها كبار الفنانين، تعزز من مكانة دبي كوجهة سياحية عائلية رائدة على مدار العام، وبشكل خاص خلال فصل الصيف».

من جانبه، قال تيمور مرمرشي، المدير العام لشركة بلاتينيوم ريكوردز: «نحن مسرورون لتعاوننا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لاستضافة الفنان القدير محمد عبده، الذي سيحيي حفلاً غنائياً خلال مفاجآت صيف دبي، ما يتيح للجمهور الاستمتاع بأجواء طربية تملؤها البهجة والفرح». وتعتبر «مفاجآت صيف دبي» جزءاً من تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، الذي يضم أيضاً مهرجانات تسوّق كبرى، وأيام تخفيضات كبرى، وتجارب تسوّق حصرية، ومناطق ترفيهية، تهدف كلها إلى تعزيز قطاع التجزئة الذي يُعدّ مسهماً رئيساً في اقتصاد دبي.