إغلاق مطعم سعودي لرفضه دخول الزبائن بالزي الوطني

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

أعلنت السلطات السعودية عن إغلاق مطعم في المنطقة الشرقية بعد نشره إعلانا مخالفا للذوق العام، وللعادات والتقاليد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية أمس، إن لجنة مشكلة من إمارة المنطقة الشرقية والشرطة والأمانة أغلقت أحد المطاعم بمدينة الخبر بعد نشره لإعلان في أحد مواقع التواصل الاجتماعي برفضه دخول زبائن المطعم بالزي الوطني.

وأضافت الوكالة أن المطعم أغلق لارتكابه عددا من المخالفات الأخرى، مخالفاً بذلك للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وحسب الوكالة، استدعت الشرطة مالك المطعم لأخذ الإجراء المناسب، فيما أغلقت الأمانة المحل حتى يتم مراجعة البلدية والتحقق من التراخيص اللازمة.

ويأتي هذا الإجراء تأكيدا على ثوابت وأنظمة المملكة في الاعتزاز بزيها الرسمي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".