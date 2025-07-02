«الشرقية» و«الوسطى» تُطلان بالعدد 70

صدر العدد 70 من مجلة «الشرقية» ومجلة «الوسطى»، عن دائرة الثقافة في الشارقة، إذ اشتمل عدد الشهر الجاري على موضوعات سلّطت الضوء على تفاصيل المشهد التطويري المتنامي في المنطقتين الوسطى والشرقية.

وركز ملف «إنجاز» في «الشرقية» على رصد الحراك في المنطقة الشرقية. ومن اللقاءات المجتمعية يستضيف العدد في «درب القمة» مديرة جامعة كلباء، الدكتورة نجوى محمد داوود الحوسني، للتعرّف إلى مسيرتها التعليمية والمهنية، وفي «ملامح أصيلة» يلتقي القارئ محمد محمد عبدالله السلامي، من دبا الحصن، ليغوص معه في ذكريات الطفولة والشباب، ومحطات السفر والعمل.

وفي «مربي أجيال» يحاور العدد الدكتور سامي عبدالله سالم النقبي، ليستعرض مساره التربوي، وفي «اشتغال» يبرز تجربة وليد الشحم من كلباء كفنان بارع في «يولة السيف».

بينما خصصت مجلة «الوسطى» ملفَّ «إنجاز» لسوق الجمعة في منطقة مليحة كمنصة تسوق حيوية لدعم الأسر المنتجة.

وفي اللقاءات المجتمعية، يتضمن العدد مجموعة من الحوارات، منها حوار في «درب القمة» مع المستشار المالي سهيل سالم الكعبي، وحوار آخر في «ملامح أصيلة» مع الوالد عبيد بن حامد الطنيجي، الذي كرّس جلّ حياته لتوثيق وجمع التراث البدوي الأصيل، وفي «اشتغال» هناك حوار مع عيد مطر بن غرير الكتبي، وهو أحد أبرز المُزارعين في مدينة الذيد.

كما يتضمن العدد مجموعة من الموضوعات التراثية، وباقة من المقالات والتغطيات الإخبارية والتقارير المصورة، التي ترصد المشروعات التنموية، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية في المنطقة.