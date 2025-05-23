«صيف دبي»: موعدنا 27 يونيو في الدورة الأكبر والأكثر تشويقاً

بدأ العد التنازلي لانطلاق مفاجآت صيف دبي 2025، التي تنظّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي تتضمن مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات والعروض والتجارب في مختلف أنحاء المدينة على مدى 66 يوماً، من 27 يونيو إلى 31 أغسطس المقبل، وتسلّط الدورة الأكبر والأكثر تشويقاً من المفاجآت هذا العام، الضوء على كل ما يجعل دبي وجهة صيفية عالمية متنوعة مناسبة للعائلات والأصدقاء والأزواج والسكان والزوار على حد سواء.

3 تجارب متنوعة

وللمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ مفاجآت صيف دبي، سيقدم قطاع التجزئة ثلاث تجارب متنوعة من التسوق، وعلى فترات، وهي عروض عطلة الصيف من 27 يونيو إلى 17 يوليو، وتخفيضات صيف دبي الكبرى من 18 يوليو إلى 10 أغسطس، والعودة إلى المدارس من 11 إلى 31 أغسطس، وستشمل كل فترة إطلاق عروض ترويجية حصرية وجديدة كلياً، ومكافآت لا حصر لها، وفعاليات مميزة داخل مراكز التسوق، ما يسهم في الارتقاء بقطاع التجزئة في المدينة نحو آفاق جديدة.

وسيقدم جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام تجارب لا تنسى في مراكز التسوق، والمنتزهات الترفيهية، والمعالم السياحية، والفنادق، إضافة إلى عروض فنية يقدمها أشهر النجوم، وأنشطة ترفيهية ممتعة، ومأكولات شهية ومتنوعة، وتجارب رائعة مع شخصية مدهش المفضلة لدى الجميع، وغيرها الكثير. كما تتيح المفاجآت للمتسوقين فرصاً لا تحصى للفوز بجوائز ضخمة من خلال إجراء السحوبات الكبرى.

حفلات موسيقية

ويمكن لسكان دبي وزوارها أن يترقبوا مجموعة من الحفلات الموسيقية التي يحييها كوكبة من ألمع النجوم، بما في ذلك احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من 27 إلى 29 يونيو، والعودة المرتقبة لسلسلة حفلات «بيت ذا هيت» خلال عطلتَي نهاية أسبوع مميزتين في مركز دبي التجاري العالمي، من الرابع إلى 13 يوليو، وتنطلق مع حفل «توليت والماس» في الرابع من يوليو.

كما يتضمن جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي حفل جازيات مع النجمة بانة في «جميرا زعبيل سراي» 27 يونيو، يليه حفل الفنان عدنان سامي في «كوكاكولا أرينا» 29 يونيو، فيما تصعد فرقة أدونيس على خشبة مسرح «دبي أوبرا» لتقدم حفلاً مميزاً في الثالث من يوليو، كما تحيي الفنانة شريا غوشال أمسية موسيقية استثنائية في مركز دبي التجاري العالمي 19 يوليو، وتستضيف «دبي أوبرا» العرض المسرحي «صنع في الكويت» يومي 29 و30 أغسطس، إلى جانب العديد من العروض المشوقة الأخرى.

أسبوع الصيف للمطاعم

تعود مفاجآت صيف دبي بتجارب مميزة تناسب جميع الأذواق، بما فيها تجارب الطعام الشهيرة، مثل أسبوع الصيف للمطاعم الذي ينطلق من الرابع إلى 12 يوليو، ويقدم عروضاً مميزة، فيما يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بعروض التسوق الأكبر على الإطلاق هذا الصيف، مع تخفيضات حصرية وعروض لفترة محدودة، مثل 12 ساعة من التخفيضات الحصرية، والصفقات اليومية، إضافة إلى ذلك يمكن للعائلات الاستمتاع بعروض إقامة رائعة في فنادق المدينة، وزيارة رائعة لأشهر المعالم السياحية لصنع ذكريات لا تُنسى بصحبة أحبائهم.

. أنشطة متنوعة داخل مراكز التسوق، وحفلات موسيقية، ومأكولات شهية، وباقات مميزة داخل الفنادق والمعالم السياحية.

. قطاع التجزئة يقدم 3 تجارب من التسوق والحملات الترويجية، وهي عروض عطلة الصيف، وتخفيضات صيف دبي الكبرى، والعودة إلى المدارس.