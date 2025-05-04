أوركسترا فردوس تختتم موسمها بحفل أوبرا في ساحة الوصل

اختتمت أوركسترا فردوس، إحدى مبادرات مدينة إكسبو دبي، وأول أوركسترا نسائية بالكامل في الإمارات، الموسم الأول لسلسلة حفلات «ليالي فردوس» بعرض فني باهر يحتفي بموسيقى الأوبرا العالمية.

وشهد الحفل الختامي - الذي حضره الحفل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش - مشاركة ثلاثة من مغنيات موسيقى الأوبرا المعروفات على نطاق عالمي، تتقدمهم الفنانة الإماراتية فاطمة الهاشمي، مع الفنانة الصربية آنا كوفاتشيفتش، ومغنية الأوبرا الروسية ألينا فاسينا، إذ غنت كل منهن منفردة ومجتمعات مقطوعات أوبرالية عالمية، وذلك في ساحة الوصل التي تضم المؤثرات الصوتية والضوئية الأحدث في العالم.

وكانت أوركسترا فردوس، المؤلفة من أكثر من 50 عازفة موهوبة من 24 جنسية مختلفة، قد أطلقت برنامج «ليالي فردوس» في نوفمبر الماضي، من خلال حفل قدم عدداً من مقطوعات الموسيقى الكلاسيكية العالمية، وآخر في يناير الماضي بمناسبة العام القمري الجديد، أما الحفل الثالث فكان خلال رمضان على مدى يومين، استمتع خلاله الزوار بمقطوعات عربية خالدة ومشاركة مميزة من الأخوات أيوب، إذ استقطبت هذه الحفلات إقبالاً ملحوظاً من جمهور متعدد الجنسيات ومن مختلف الأعمار، وهو ما يتوافق مع أهداف المبادرة في نشر ثقافة الموسيقى الأوركسترالية بين كل أطياف المجتمع، وتحفيز الأجيال الصاعدة على الاهتمام والمشاركة في هذا النوع من الموسيقى الراقية.

وتأسست أوركسترا فردوس في إكسبو 2020 دبي، وشهدت تعاوناً مع عدد من أكبر النجوم العالميين، مثل المغني الأوبرالي أندريا بوتشلي، وووتر كيلرمان الحائز عدة جوائز غرامي الموسيقية والمغنية المشهورة بيونسي.