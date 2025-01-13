«دبي للثقافة» توجّه دعوة مفتوحة لـ «تدريب الفن في الأماكن العامة»

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) دعوة مفتوحة للمشاركة في البرنامج التعليمي الجديد: «تدريب الفن في الأماكن العامة»، الذي تنظمه بالتعاون مع «آرت دبي»، بهدف فتح الآفاق أمام المبدعين والفنانين والمصممين والمعماريين الرواد، والناشئة من المواطنين والمقيمين، وتنمية مهاراتهم وممارساتهم في هذا المجال، إذ يعكس البرنامج التزام الهيئة بتفعيل استراتيجية الفن في الأماكن العامة، الهادفة إلى تطوير الميادين العامة في دبي وشوارعها وأحيائها، وتعزيز الثقافة البصرية فيها، بما تحتضنه من أعمال فنية وتركيبية، وجداريات ومجسمات فنية تعكس ما تشهده الإمارة من حراك فني وثقافي لافت.

وأكدت مدير عام الهيئة، هالة بدري، أهمية استراتيجية «الفن في الأماكن العامة»، ودورها في تحقيق رؤى دبي وطموحاتها بأن تكون مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وقالت: «يشكل الفن في الأماكن العامة بصمة مميزة تبرز أصالة دبي وتفرّد هويتها الإبداعية، وثراء مشهدها الفني، وما تمتلكه من بيئة إبداعية قادرة على تمكين أصحاب المواهب، وتنمية قدراتهم في قطاع الفنون الذي يشكّل جزءاً أساسياً من الصناعات الثقافية والإبداعية»، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد سيسهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتحفيز روح الابتكار لدى الفنانين، وتشجيعهم على التعبير عن تجاربهم وأفكارهم ورؤاهم، وتحويلها إلى أعمال فنية ملهمة، تسهم في رفع مستوى الذائقة الفنية والبصرية في الإمارة، وترفع معدلات السياحة الثقافية فيها.

ويتضمن البرنامج - الذي يمتد على مدار سبعة أشهر، تحت شعار «تشكيل مستقبل الفن في الأماكن العامة في الإمارات» - سلسلة من المحاضرات والندوات والجلسات وورش العمل التفاعلية التي تشرف عليها نخبة من الفنانين وخبراء الصناعة، وسيتناولون فيها تاريخ الفن في الأماكن العامة، وأهميته وأبرز مفاهيمه وتوجهاته وتقنياته، إلى جانب كيفية إعداد مقترحات ناجحة للأعمال الفنية العامة، وتنظيم وإدارة المشروعات وتمويلها، والاعتبارات القانونية المتعلقة بهذا القطاع، وغيرها من الموضوعات التي ستسهم في صقل خبرات الفنانين وأصحاب المواهب، وتعميق فهمهم في هذا المجال.

كما يتضمن برنامج التعليم المجتمعي الذي يستهدف الطلبة وعشاق الفنون وكل أفراد المجتمع، جلسات شهرية تقدّم خلالها مجموعة من الفنانين والمتخصصين رؤاهم حول العملية الإبداعية، وتنظيم الفن في الأماكن العامة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز التفاعل المجتمعي مع استراتيجية الفن في الأماكن العامة التي شهدت في وقت سابق، إطلاق أول تركيب فني بعنوان «اتحاد الفنانين» تم تنفيذه في منطقة الحضيبة مقابل متحف الاتحاد ودار الاتحاد، وكذلك جدارية «أنا مازلت أتعلم» التي تزين مكتبة الصفا للفنون والتصميم، إلى جانب التركيب الفني التفاعلي «حلمت بمدينة هي وطن للجميع» المقام قرب مركز جميل للفنون في منطقة الجداف.

وستبدأ «دبي للثقافة» تنفيذ البرنامج اعتباراً من 22 فبراير المقبل، وتسعى من خلاله إلى توفير منصة مبتكرة قادرة على دعم الفنانين وإثراء معارفهم، وتمكينهم من استكشاف مجالات الفن في الأماكن العامة، وما يتضمنه من فرص نوعية وتكليفات مختلفة، تسهم في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، ودعت الهيئة كل الفنانين والمبدعين والمصممين والمعماريين إلى تقديم طلباتهم للمشاركة في برنامج التعليم الأساسي عبر موقع «دبي للثقافة»، وآخر موعد للتقديم 10 فبراير المقبل.