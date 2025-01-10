«فزاع للصيد بالصقور» تتوّج أبطال «العامة مفتوح»

اختتمت، أمس، منافسات «العامة مفتوح» ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة (التلواح)، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فيما تتواصل البطولة، غداً، بجوائز مالية تزيد على 17 مليون درهم.

وشهدت أشواط جير تبع للعامة مفتوح، تفوق علي سالم المزروع في شوط الرمز فرخ، بالطير «تي 34» في زمن 16.082 ثانية، يليه أحمد بن سرود المنصوري بالطير «الأورنجي» في 16.131 ثانية، وثالثاً عبدالله خلفان القبيسي بالطير «نسناس» في 16.211 ثانية.

وتمكن فريق الميدان من إثبات تفوقه في أشواط جير تبع - جرناس، بحصوله على الرمز بالطير «اش إس 2» في زمن 15.798 ثانية، فيما حل فريق دبي في المركز الثاني بالطير «البراري» في زمن 15.928 ثانية، ليعود فريق الميدان ويحقق المركز الثالث بالطير «مرشح» في زمن 15.943 ثانية.

واستطاع فريق دبي الذي سبق أن حقق رمز جير شاهين جرناس في انطلاق أشواط البطولة، أن يكسب رمز البيور جير فرخ بالطير «آر 25» في زمن 16.323 ثانية، يليه فريق «آر بي جي» بالطير «شامه» في زمن 16.417 ثانية، ليعود فريق دبي ويحصل على المركز الثالث بالطير «الأسد» في زمن 16.536 ثانية.

وشهدت منافسات العامة مفتوح لفئة بيور جير جرناس حصول فريق ند الشبا على الرمز بالطير «وينك» في زمن 16.042 ثانية، فيما حلّ حمد عبدالله العرجاني، من دولة قطر، في المركز الثاني بالطير «شهاب» في زمن 16.106 ثانية، أما المركز الثالث فذهب لفريق دبي من خلال الطير «الموس» في زمن 16.295 ثانية.

وفي ختام المنافسات في فئة قرموشة جرناس تمكّن فريق دبي من الحصول على الرمز، من خلال الطير «الكرامة» في زمن 16.225 ثانية، فيما جاء راشد سعيد بن سرود المنصوري في المركز الثاني بالطير «طرفة» في زمن 16.240 ثانية، تلاه فريق قطر بالطير «كتار».

أما في فئة قرموشة فرخ فذهب شوط الرمز إلى علي سالم المزروع بالطير «أبابيل» في زمن 16.873 ثانية، فيما ذهب المركزان الثاني والثالث لفريق دبي من خلال الطيرين «دبليو 13» و«آر 68» في زمن 17.004 و17.146 ثانية على التوالي.

وفي ختام المنافسات توّج رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، دميثان بن سويدان، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسات العامة مفتوح، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد بن مرخان.

وتتواصل اليوم وغداً أشواط المحلي مفتوح في ختام بطولة فزاع للصيد بالصقور.