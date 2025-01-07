"مهرجان أم الإمارات" يستقطب 259 ألف زائر في دورته الثامنة

اختتم مهرجان أم الإمارات فعاليات نسخته الثامنة، التي تُعد الأكبر على الإطلاق، حيث استقبل أكثر من 259.000 زائر في الظفرة والعين وكورنيش أبوظبي، خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2024.

وانطلقت فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان أم الإمارات في الظفرة والعين، وكانت محطته الأخيرة على كورنيش أبوظبي، حيث شهد ختام موسم قدم مغامرةً كونيةً من وحي عالم المجرات. وحظي الزوّار بفرصة الاستمتاع بتجارب عائلية تحت عنوان «فوق الخيال»، وقدم المهرجان لزواره خلال 31 يوماً أكثر من 350 تجربة فريدة.

وشملت وجهات النسخة الثامنة من مهرجان أم الإمارات متحف «فوق الخيال»، و«نينجا كيدز أكشن بارك»، و«العجلة العملاقة»، ومتاهة «خمس ليال في فريدي» ونفق الرياح في «رحلة الفضاء»، إضافة إلى «مسرح أم الإمارات»، الذي انطلق للمرة الأولى في هذه النسخة، وقدمت تجربة «ألعاب الواقع المعزّز من مومينت فاكتوري»، وهي مركز لألعاب الواقع المعزّز تجربة تفاعلية. وعاد «مركز كرة السلة» وخاض الصغار في حديقة «نينجا كيدز أكشن بارك» رحلة مفعمة بالطاقة والحيوية.

واختبر الزوّار مهاراتهم في «ألعاب المهارة». وأضافت العروض على «المسرح المجتمعي»، وإيقاعات «دي جي بوث» الموسيقية مزيداً من البهجة. وشكَّلت «ألعاب بلانيت المطاطية» محطة لعب للأطفال، واستمتع الصغار باستكشاف «حديقة الفضاء» وعبروا عن إبداعاتهم في محطات «الفنون والأعمال اليدوية». وأَضْفَتْ جلسات «مقابلة نينجا كيدز» على المهرجان طابعاً تفاعلياً وممتعاً للعائلات.

واحتضنت النسخة الثامنة من مهرجان أم الإمارات باقة من المأكولات المبتكرة شملت 30 منفذَ مأكولاتٍ في مناطق الظفرة والعين وكورنيش أبوظبي، وتضمّنت عروضه الموسيقية عدداً من النجوم، حيث أحيا الفنانان حمد العامري وأسعد البطحري، احتفالات اليوم الوطني الإماراتي في العين في الأول من ديسمبر 2024، وأطلّت بلقيس وعيضة المنهالي وحربي العامري على الجمهور في الثاني من ديسمبر 2024.

وسجّلت أميمة طالب حضورها الأول على خشبة مسرح المهرجان على كورنيش أبوظبي، وقدّم الفنان السعودي عايض يوسف أغنياته العربية المعاصرة. وفي 21 ديسمبر 2024، قدّم مسلم وسيلاوي والأخرس على كورنيش أبوظبي عروضاً موسيقية حيّة، وأحيا المطرب المصري محمد حماقي أمسية رأس السنة.