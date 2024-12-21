الأطفال.. أبطال الدورة 30 لمهرجان دبي للتسوق

إلى جانب تشكيلة مختارة من الفعاليات الترفيهية والترويجية، والحفلات الموسيقية والعروض المبهرة، تطرح تجربة مهرجان دبي للتسوق في نسختها الثلاثين هذا العام، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أجندة ثرية، مليئة بالتجارب الشاملة التي تجمع بين التسوق والترفيه لجميع أفراد الأسرة. وبينما تعج أيام المهرجان بالأحداث المميزة واللقاءات الاستثنائية، تبرز الفعاليات المخصصة للأطفال لتكرس مساحة أثيرة للتجارب المشوقة ومحطة مفعمة بالمرح والاكتشافات الفريدة التي صممها المهرجان خصيصاً «لأبطاله الصغار»، ليوفر لهم على مدار 38 يوماً أوقاتاً مفعمة بالمرح والإبداع مع العائلة وفي كنف بيئة آمنة تعزز قيم التعلم والتفاعل الاجتماعي لديهم.

حفلات مباشرة

دروس ثمينة، غناء ورقص ورحلات موسيقية مذهلة على أنغام أغنياتهم المفضلة، تنتظر الأطفال على مسرح «كوكا كولا أرينا» في 20 و21 ديسمبر في حفل «كوكو ميلون: غنوا معنا»، الذي سيستمتع به الصغار قريباً مع المعلمة السيدة «أبلبيري» التي ستحملهم رفقة «جيه جيه» وأصدقائه في مغامرة موسيقية مذهلة عبر «ميلون باتش».

عروض مسرحية

إلى جانب العروض المسرحية الآسرة في «فستيفال باي» في «دبي فستيفال سيتي مول»، تتجدد الأجواء الاحتفالية المخصصة للكبار والصغار، مع عروض ترفيهية وتجارب ألعاب نارية يومية مذهلة على امتداد 38 يوماً من المهرجان.

بالإضافة إلى ذلك، يستمتع الأطفال بباقة مختارة من العروض المسرحية التي يلتقون فيها ببعض أهم شخصياتهم العالمية المفضلة مثل «سبايستون»، وشخصيات «بلوي» و«بارني» و«ميراكولوس لايدي باغ» التي تضفي أجواء لا تُنسى من المرح والضحك والإثارة. كما وللأطفال موعد فريد آخر مع «سونيك ذا هيدهوج» وأصدقائه في أنشطة مسلية عديدة في منطقة المغامرات، وذلك في إطار عرض مسرحي تفاعلي جديد يستضيفه مركز «سيتي سنتر مردف» حتى 28 ديسمبر، كما يستضيف المركز التجاري نفسه حتى 28 ديسمبر عرض «سونيك» المسرحي التفاعلي، حيث يمكن للأطفال لقاء سونيك وصديقه تيلز وإلقاء التحية عليهما، والمشاركة في الأنشطة الترفيهية المسلية في منطقة مخصصة للمغامرات، وصولاً إلى مواجهة عدد من التحديات المتنوعة والشيقة.

أما فريق «دبي بانتو» فيعود للعام الثامن عشر إلى موطنه في مسرح فندق جميرا بيتش مع نسخة جديدة من عرض علاء الدين، الذي يجمع بين الكوميديا والموسيقى والاستعراضات المبهرة، وذلك حتى يوم الأحد 29 ديسمبر. في الوقت الذي سيضرب الأطفال موعداً مع عرض لتحفة الباليه الروسي الأشهر «كسارة البندق» في «دبي أوبرا»، التي ستحمل الصغار والكبار على حد سواء إلى عالم سحري عجيب مفعم بالخيال والأحلام والموسيقى الحالمة.

وسيدخل الأطفال إلى عالم «هوفيل» الساحر مع العرض المسرحي الموسيقي «الدكتور سوس، كيف سرق غرينش الكريسماس»، والذي يُقام حتى 24 ديسمبر على مسرح زعبيل بفندق «جميرا زعبيل سراي».

أوقات عائلية للمرح

بفعاليات مليئة بالترفيه، والمفاجآت المدهشة، وتجارب تذوق الطعام والمرح الغامر، تطرح «دبي للتسوق» هذا العام مساحات استثنائية لخوض مغامرات تفاعلية استثنائية لأفراد العائلة، والأصدقاء والأطفال، ومن بين هذه الفعاليات تجربة «الحي الشتوي» التي سيتحول خلالها مسرح «مدينة دبي للإعلام» إلى حيّ شتوي جميل، حيث سيستمتع أفراد العائلة والأطفال بأجواء استثنائية من المرح، واللعب والتزحلق على الجليد، ويعيشون تجربة تحاكي طبيعة القطب المتجمّد الشمالي.

فيما تتضمن الوجهة العائلية سوقاً خارجية للمنتجات اليدوية المحلية والهدايا التذكارية ومغارة خاصة للقاء «سانتا» والتقاط أروع الصور التذكارية للعيد، في الوقت الذي يطرح الركن المخصص للأطفال في السوق سلسلة من الأنشطة الترفيهية المرحة التي يحبّونها.

من جانبه يطرح سوق الأعياد في مدينة جميرا، تجربة ترفيهية خاصة في الهواء الطلق، يمكن خلالها الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع أفراد الأسرة، وتناول أشهى المأكولات لدى أكشاك الطعام المتنوّعة، ومن ثم ركوب «العبرة» والتجوّل مع الأطفال برفقة «سانتا» عبر الممرات المائية، أو تركهم يمرحون ويركبون القطار المزيّن.

من جهة أخرى، وبمزيج حيوي من العروض الضوئية والألعاب النارية، والموسيقى الحية، وخيارات تناول الطعام المميزة، يستقبل مركز «حتا وادي هب» الأطفال والعائلات في فعالية «حتا × مهرجان دبي للتسوق».

عالم من العجائب

لحظات مليئة بالعجائب والغرائب، والترقب والمفاجأة مع حيل «الساحر أوز» سيعيشها الأطفال على مسرح «السفينة كوين إليزابيث 2» الذي يسافرون خلاله إلى أرض «أوز» الساحرة، لملاقاة الفزاعة المحبوبة والرجل المصفّح والأسد الجبان.

جولات برية

تطرح جولات السفاري الليلية لاستكشاف الحياة البرية في «دبي سفاري بارك» التي تستمر لشهر يناير، تجربة مغامرات لم يسبق لها مثيل، مخصصة للعائلة والأطفال، للاستمتاع بجولات برية للتعرف عن كثب على أكثر من 90 نوعاً من الحيوانات، وسط أجواء ليلية يعاينون فيها تحت أضواء النجوم خصوصية نظام الحياة الليلية لأكثر الحيوانات إثارة للاهتمام، إلى جانب عرض إفريقي راقص حول النار، ومشهدية مرسومة بأضواء النيون.

مصانع ألعاب

عالم سحري مليء بالبهجة والمفاجآت في «مصنع ألعاب سانتا» يفتح أبوابه للصغار في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي إلى نهاية ديسمبر، يمكن من خلاله الانضمام إلى السيدة كلوز، لفرز قائمة المشاغبين والطيبين، وتزيين الكعك اللذيذ، وصنع مشغولات الحرف اليدوية الاحتفالية.

تجارب طعام فريدة

لحظات لا تنسى يمكن للأطفال تجربتها في فعالية «كانتين إكس»، التي تعود مجدداً إلى حديقة مشرف، باحتفالات غير مسبوقة ونكهات عالمية فريدة حتى 31 ديسمبر 2024، فيما تطرح العروض الترفيهية المبهرة، والمرح اللامحدود في منطقة «مملكة كيدي» تجارب ترفيه ومرح وبهجة استثنائية للأطفال تضم القفز في القلاع المطاطية الكبيرة، والمشاركة في ورش العمل المسلية والترفيه اللامتناهي للأطفال المغامرين. إلى جانب ذلك، تشهد النسخة الثانية من الفعالية الظهور الأول لست شخصيات مرحة سترشد الأطفال خلال زيارتهم للمكان وهي: تويرلو، وبنزي، وبيتزاني، وماتشو، وسكوبي، ومالو.

. حفل «كوكو ميلون: غنوا معنا» ينتظر الأطفال على مسرح «كوكا كولا أرينا» في 20 و21 ديسمبر.

. للأطفال موعد فريد مع «سونيك ذا هيدهوج» وأصدقائه في أنشطة مسلية عديدة في منطقة المغامرات.