مجلة «المسرح» تطل بعدد جديد

صدر، أخيراً، عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد الـ63 من مجلة «المسرح»، الذي مجموعة متنوعة من المقالات والحوارات والتغطيات المتعلقة بالنشاط المسرحي محلياً وعربياً.

وفي «مدخل» المجلة يطالع القارئ كلمات لعدد من روّاد ومبدعي المسرح الكويتي، ثمنوا من خلالها جهود صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم وترقية الحركة المسرحية الخليجية والعربية، إبداعياً وأكاديمياً ومادياً.

كما تضمن الباب تقريراً حول مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، بمناسبة تنظيم دورته الثامنة في الفترة من 13 إلى 17 الجاري، إضافة إلى استطلاع حول رهانات وآفاق مهرجان المسرح الكشفي الذي ينظم نهاية الشهر الجاري.

وفي «قراءات» كتبت سلوى مشهور عن عرض «بريد»، أحدث أعمال المخرج المغربي بوسلهام الضعيف، واستعرضت آنا عكاش «ليلة مرتجلة» للمخرج السوري يزن داهوك، وتناول يسري حسان «ابن الشدة» للمخرج المصري أحمد عبدالجواد، وشريف الشافعي «مواجهة الأم» للمخرج البليجكي جاي كاسيه.