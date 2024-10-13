روايات الفائزة بـ «نوبل للآداب» في الصدارة

أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن مبيعات أعمال الروائية هان كانغ ارتفعت في المكتبات الإلكترونية بعد فوز الكاتبة بجائزة نوبل للآداب، الخميس الماضي، مشيرة إلى أنه تم بيع أكثر من 130 ألف نسخة في أقل من يوم واحد على منصتين رئيستين. وأضافت الوكالة أن مركز «كيوبو» للكتب وموقع «يس 24» أفادا، أول من أمس، بأنهما باعا ما يزيد على 60 ألف نسخة و70 ألف نسخة على التوالي من أعمال هان كانغ. أما في قائمة «كيوبو» للأعمال الأكثر مبيعاً، فجاءت تسعة كتب للفائزة بـ«نوبل» من بين أكثر 10 أعمال مبيعاً، بما في ذلك «النباتية»، و«أعمال الإنسان»، و«لا أقول وداعاً»، و«الكتاب الأبيض»، و«الدروس اليونانية». فيما ذكرت وكالة فرانس برس، أول من أمس، أن أعمال كانغ نفدت من معظم مكتبات كوريا الجنوبية، غداة نيلها جائزة نوبل للآداب، وهي الأولى من بلدها ومن آسيا التي تحصل على هذه المكافأة المرموقة.

• 130 ألف نسخة من أعمال كانغ بيعت في أقل من يوم على منصتين.