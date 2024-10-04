14 معرضاً تحتفي بالخط العربي

افتتح رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله بن محمد العويس، أمس، 14 معرضاً تحتفي بالحرف العربي وطاقته الجمالية في متحف الشارقة للفنون وجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وذلك ضمن النسخة الـ11 من ملتقى الشارقة للخط الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، ويستمر حتى 30 من نوفمبر المقبل.

وتجوّل العويس والقصير والحضور بين أرجاء المعارض، مطّلعين على مجموعات بصرية تعبّر عن رؤى فنية متنوعة متحصنة في الوقت ذاته بأصالة الخط العربي وجوهره الجمالي.