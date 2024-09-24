جزيرة النور.. مزيج متناغم من الفنون والعمارة و«الفراشات»

تقدم جزيرة النور في قلب بحيرة خالد في الشارقة مزيجاً متناغماً من الفنون والعمارة والطبيعة، وتثري تجربة ضيوفها بمجموعة من ورش العمل والتجارب التفاعلية المصممة خصيصاً للأطفال، إذ تستهدف إشراك العقول اليافعة في عالم الطبيعة والفن، وإتاحة فرص التعلم العملي التي تلهم الإبداع، وترفع مستوى الوعي البيئي.

وتبلغ مساحة الجزيرة التي افتتحت في ديسمبر 2015 أكثر من 45 ألف متر مربع، وتضم إبداعات تحتفي بجمال العالم الطبيعي، إذ يعد «بيت الفراشات» من أبرز عناصر الجذب في الجزيرة، ويمتاز بتصميم هندسي رائع من إبداع الفنان النمساوي، أندريه هيلر، ويشكّل تحفة بصرية بفضل تصميمه المعماري الفريد وسقفه المزخرف البديع، ورمزاً للهندسة المعمارية المبتكرة التي نالت جوائز دولية عدة، مثل جائزة «وان ميتال في الهندسة المعمارية» المرموقة عالمياً، وجائزة «أفضل تصميم معماري» ضمن جوائز آيكونيك، وجائزة اختيار المسافرين من موقع تريب أدفايزر لعامين متتاليين.