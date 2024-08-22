مسرح القصباء يستعد لموسم حافل بالعروض

يستعد مسرح القصباء في الشارقة لتقديم موسم حافل بالتشويق والترفيه العائلي. ومن المتوقع أن يشهد الموسم إقبالاً واسعاً من مختلف الأعمار لمشاهدة مجموعة مميزة من العروض التي تمزج بين الفكاهة والعجائب والقصص المحببة.

وإلى جانب هذه العروض، تقدّم الوجهة مجموعة واسعة من الأنشطة الصيفية وورش العمل للأطفال حتى نهاية سبتمبر 2024. ويمكن للعائلات الاستمتاع بتجارب طعام مميزة في مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي وقضاء يوم ممتع بفضل وجود مناطق مخصصة لألعاب الأطفال تمنح العائلات شعوراً بالأمان في هذا المقصد العائلي المثالي.

وتبدأ العروض بـ«مسرحية العودة إلى المدرسة المضحكة» التي تضم «ماجيك فيل» وقصص الأميرة. ومن المقرر أن يقام هذا العرض في 31 أغسطس، ويحتفي بنهاية الصيف بمزيج رائع من الكوميديا والقصص الساحرة.

وسيقدم المسرح عرضاً جديداً للقصة الكلاسيكية «أليس في بلاد العجائب» ابتداء من الرابع من أكتوبر 2024 إلى السادس منه. ويرحب هذا العرض المميز بالحضور ويدعوهم إلى الانضمام إلى «أليس» وهي تستكشف عالماً خيالياً فريداً.

وفي 23 نوفمبر 2024 سيعود «ماجيك فيل» إلى مسرح القصباء بعرض «إكسبريس أرض الألعاب»، وهي قصة مؤثرة تركز على الطيبة واللطف وتقبّل الذات، وتُكملها الأغاني والدمى وسحر «ماجيك فيل» المميز، ما يجعلها من أبرز فعاليات الموسم.