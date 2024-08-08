تعاون بين جمعية الإمارات للمكتبات و«إفلا»

بحثت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات مع الاتحاد الدولي للمكتبات والمعلومات (إفلا)، سبل التعاون في تنفيذ البرامج المشتركة لتطوير قطاع المكتبات والمعلومات، وتطوير المهنيين العاملين في هذا القطاع.

وناقش الجانبان، خلال اجتماع افتراضي عُقد أخيراً، البرامج المشتركة التي سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة، والجهود المبذولة من قِبل الاتحاد على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، فهد علي المعمري، إن هذه الخطوة تعد جزءاً من جهود الجمعية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات العالمية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات، مشيراً إلى أن التعاون مع «إفلا» سيعود بفوائد كبيرة على قطاع المكتبات والمعلومات في الإمارات والوطن العربي.

وأضاف: «نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في المكتبات، وتعزيز الكفاءات المهنية للكوادر العاملة في هذا المجال. ويعد تبادل الخبرات والمعرفة مع الخبراء الدوليين خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤيتنا في الارتقاء بمستوى المكتبات والمعلومات، لتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة في عصر المعلومات».