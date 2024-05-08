فتيات يصنعن قلادات فنية بلمسات الاستدامة

قامت فتيات صغيرات بتحويل مواد معاد تدويرها من الرسوم والملصقات واللوحات إلى تحف وأعمال فنية يمكن ارتداؤها، في ورشة عمل بعنوان «قلادة فنية» استضافتها منصة «موضة وأزياء» ضمن فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب حتى 12 الجاري في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «كن بطل قصتك».

وهدفت الورشة إلى تعزيز وعي الفتيات وتشجيعهن على تبني ممارسات الاستدامة من خلال استخدام المواد المعادة التدوير، إلى جانب تنمية الذائقة الفنية، والارتقاء بالأفكار الإبداعية في التصميم، وتطوير المهارات الحرفية واليدوية للمُشاركات، إضافة إلى تحفيزهن للاعتماد على أنفسهن.

وتعلّمت المشاركات في الورشة التعاون ضمن فريق، إذ قسمن إلى فرق على طاولات مختلفة، كما استخدمن مخيلتهن، لتصميم قلادات فنية جميلة، مع التركيز على استخدام المواد المعادة التدوير، وتشجيعهن على عدم رمي بقايا الأوراق والملصقات البرّاقة واللامعة والخيوط الصوفية، والاحتفاظ بها لاستخدامها في إنتاج أعمال فنية.

وتأتي الورشة ضمن برنامج متكامل ينظمه مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024، ويشمل أكثر من 1500 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية، تتضمن ورش عمل وجلسات وعروضاً متنوعة، يقدِّمها أكثر من 265 ضيفاً من أكثر من 25 دولة، بهدف تنمية مواهب الأطفال، وصقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم الفنية والإبداعية.