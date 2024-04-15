«أوسكار العلوم» من نصيب ميشال سادلان

حصل العالم الفرنسي - الكندي ميشال سادلان، أول من أمس، على جائزة «أوسكار العلوم» في لوس أنجلوس، عن أبحاثه التي أتاحت برمجة خلايا الجهاز المناعي لمحاربة السرطان.

وتسلم المهندس في العلم الوراثي جائزة «بريكثرو»، خلال حفل حافل بالنجوم، جمع أسماء كبيرة في مجال التكنولوجيا، بينهم إيلون ماسك وبيل غيتس، وعدداً كبيراً من المشاهير، بينهم جيسيكا تشاستين وروبرت داوني جونيور وبرادلي كوبر. وأتاح عمل سادلان تطوير شكل جديد من العلاج يسمى CAR-T، يتمتع بفعالية كبيرة ضد بعض أنواع سرطان الدم.

وقال سادلان لـ«وكالة فرانس برس» على السجادة الحمراء في متحف الأوسكار «هذه الجائزة تقدير استثنائي.. الشرف أكبر لي، لأنّ زملائي العلماء لطالما كانوا يخبرونني بأن هذا الأمر لن ينجح أبداً».

وتوصف جائزة «بريكثرو» من جانب القائمين عليها بأنها «أوسكار العلوم»، كما أن المكافأة المالية المرتبطة بها أعلى من تلك الممنوحة للفائزين بجوائز «نوبل».