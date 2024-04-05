عبدالغفار حسين «شاهد على عصر زايد»

نظّمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية حفلاً لتوقيع كتاب «شاهد على عصر زايد»، للأديب والباحث عبدالغفار حسين، الصادر حديثاً عن المؤسسة، وذلك بحضور حشد من محبي الثقافة، ومن الشخصيات الإعلامية.

أدار المحاضرة الكاتب والناشر جمال الشحي، الذي عَرّف بالمحاضر، وأشار إلى أهم النقاط في حياته وسيرته المهنية الغنية. وتحدث عبدالغفار حسين عن كتابه «شاهد على عصر زايد»، قائلاً: «إن هذا الكتاب أضاء على جوانب من شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث قُسم الكتاب إلى: أقوال في زايد، والشيخ زايد الربان القدير، والشيخ زايد رجل القيادة والدولة، وتفرع هذا العنوان إلى: زايد القائد السياسي - الجيش ونواة التكوين - زايد والخطى نحو قيام الاتحاد - زايد وراشد عضدان لمواجهة الأطماع». وعرّج عبدالغفار حسين في محاضرته على دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في سنوات الإرهاص قبل قيام الاتحاد، ودوره في تكوين الاتحاد الخليجي، وتطرق إلى مشروعه السياسي الجريء، وكذلك إلى علاقته بالبيئة، إضافة إلى مآثره، طيب الله ثراه، ومكانته في مصر، وغيرها من الموضوعات التي أضاءت على شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وجاء الكتاب في 234 صفحة من القطع المتوسط، وضم عشرات الصور للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعدد من الشيوخ والشخصيات التي كانت حاضرة آنذاك.

وفي نهاية المحاضرة، وقّع عبدالغفار حسين عشرات النسخ من كتابه للحضور الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع المؤلف، تخليداً لهذه الذكرى الجميلة التي احتضنتها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.