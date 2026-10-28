منصور بن زايد: «يوم زايد المؤسس» يجدد الاعتزاز بإرث زايد وقيمه الراسخة

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن: "إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عن "يوم زايد المؤسس" يجدد اعتزازنا بإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيم التي قامت عليها دولتنا".

وتابع سموه قائلا: "فخير وفاء لزايد أن يبقى نهجه حاضراً في وجداننا، وقيمه راسخة في نفوس أبنائنا".