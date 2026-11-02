قرقاش: إرث الشيخ زايد سيبقى حاضراً في وجدان الوطن ومسيرة الإمارات

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن إرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سيظل حاضراً في وجدان الوطن ومسيرته، مشيداً في ذكرى رحيله، بحكمته ورؤيته التي أرست دعائم دولة الاتحاد ونهضتها.

وقال قرقاش في تدوينة على حسابه في منصة "إكس": "رحم الله الشيخ زايد بن سلطان في ذكرى رحيله. ونستذكر بكل فخر ووفاء إرثه العظيم وحكمته ورؤيته التي أرست دعائم دولة الاتحاد ونهضتها. واليوم، تواصل الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، السير على نهجه، مستلهمة رؤيته وحكمته، وواثقة بخطى قيادتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وقوة".

وأضاف: "رحم الله الشيخ زايد، وستبقى سيرته وإرثه حاضرين في وجدان الوطن ومسيرته".

