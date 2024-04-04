جوائز «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» تستقبل المشاركات

أعلن مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، الذي يحتفي بالفن والابتكار في عالم الرسوم المتحركة، عن فتح باب استقبال المشاركات لجوائز دورته الثانية التي تقام خلال الفترة من الأول حتى الخامس من مايو المقبل في «مركز إكسبو الشارقة».

ووجّه المؤتمر الدعوة للموهوبين والمبدعين لترشيح أعمالهم، إذ يمكن لجميع فناني الرسوم المتحركة، والصناعات الإبداعية، والسرد القصصي، استعراض مواهبهم والمساهمة في تعزيز صناعة الرسوم المتحركة من خلال جائزة «اعرض مشروعك» وجائزة «الإعلان الترويجي للكتاب».

ويستقبل المؤتمر المشاركات حتى 15 الجاري، وسيحصل الفائزون بالمراتب الثلاث الأولى على جوائز قيمة، وينالون تقدير أعضاء لجنة تحكيم، كما يفتح المؤتمر الباب أمامهم للتواصل مع خبراء صناعة الرسوم المتحركة، واستعراض مواهبهم ومهاراتهم على منصة عالمية.

تتحدى جائزة «اعرض مشروعك» الفنانين والمنتجين والكُتاب والعقول المبدعة لإعداد وتطوير «عرض تقديمي» لسلسلة رسوم متحركة محتملة تستهدف الأطفال والطلاب في سن رياض الأطفال على أن تكون السلسلة مرتبطة بشكل مباشر بثقافات وعادات منطقة الشرق الأوسط.

أما جائزة «الإعلان الترويجي للكتاب» فتحتفي بفن الإعلان الترويجي وقدرته على تجسيد جوهر الكتاب، وتكرّم الفنانين الذين يستخدمون مهاراتهم لإثراء مخيلة القراء. وتدعو جائزة الإعلان الترويجي للكتاب الأفراد والمجموعات والوكالات الإبداعية إلى تقديم فيديو إعلان ترويجي لسلسلة «خراريف» للمؤلفة الإماراتية دبي بالهول، والتي أصدرتها «مجموعة كلمات»، ويمكن للأعمال المترشحة أن تشمل السلسلة بكاملها أو التركيز على كتاب معين منها.