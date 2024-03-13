اكتشاف أثري جديد في شمال الصين

اكتشف معبد بوذي يرجع تاريخه إلى أكثر من 1000 عام، في حي بينغتشنغ بمدينة داتون في مقاطعة شانشي شمال الصين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس. وقال معهد مقاطعة شانشي لعلم الآثار، إن المعبد القديم الذي يعود إلى عهد أسرة وي الشمالية (386-534)، ويعتقد أنه معبد رسمي أو ملكي، يبعد 300 متر عن أطلال قصر خاص بأسرة وي الشمالية، فيما يوجد برج باغودا في مركزه.

وعثر الباحثون على حفرة مربعة في وسط أساس برج باغودا، يوجد فيها لؤلؤ ومجوهرات مرجانية وخواتم نحاسية. كما تم اكتشاف أكثر من 200 تمثال بوذي محفوظ بشكل جيد داخل البرج، حيث كانت بعض التماثيل مرسومة، وأخرى مزخرفة بورق ذهبي.

وقال نائب مدير معهد شانشي لعلم الآثار لي شو يون: «توحي الجدران المقشرة لبرج باغودا بأن جدران البرج كانت مرسومة»، مضيفاً أن «أطلال أساس برج باغودا هي الأكثر حفظاً التي يتم اكتشافها في داتونغ، وهو ما يوفر مواد بحثية فيزيائية مهمة لدراسة الأشكال المعمارية لأبراج باغودا البوذية في ذلك الوقت».