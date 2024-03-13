مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة.. 5 أيام مع الفن والابتكار

كشفت هيئة الشارقة للكتاب أن النسخة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة - الذي يحتفي بالفن والابتكار في صناعة الرسوم المتحركة وصناعة النشر - سينظم خلال الفترة من الأول إلى الخامس من مايو المقبل، ويستضيف نخبة من خبراء الرسوم المتحركة والمحترفين وصُنّاع المحتوى من أنحاء العالم.

ويتميز المؤتمر ببرنامج غني يقدمه مخرجون ورسامون ينتمون إلى شركات عالمية كبرى، مثل: «ديزني»، و«وارنر براذر»، و«سوني». وتتضمن الفعاليات ورش عمل متخصصة، وجلسات نقاش تفاعلية، وعروض أفلام عالمية ومعارض متنوّعة، تحت إشراف نخبة من الفنانين المحترفين الحائزين جوائز عالمية، ومنهم عدد من أساطير الصناعة الحاصلين على جوائز «أوسكار». ويسعى المؤتمر إلى تبادل المعارف في عالم الرسوم المتحركة، بهدف توفير منصّة دولية لاستكشاف أحدث الأفكار والتقنيات، وتشجيع التعاون الإبداعي، مؤكداً أهمية الرسوم المتحركة كلغة عالمية تجمع بين الفن والتكنولوجيا، وتعبّر عن التنوّع الإنساني والثقافي.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، خولة المجيني: «نسعى كمتخصصين في قطاع النشر إلى اكتشاف الفرص لتحقيق الازدهار والاستدامة لهذا القطاع الحيوي والمؤثر في تطوير مختلف الصناعات الإبداعية، وتوفير محتوى ثري ومتنوّع تعتمد عليه تلك الصناعات في نموها وزيادة الإقبال عليها، فعند الحديث عن صناعة الرسوم المتحركة، فإن قطاع النشر هو أهم روافدها، وأبرز المجالات التي تلبي احتياجاتها وتطلعاتها».

من جانبه، قال المدير الفني لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، بيترو بينيتي، إن «المؤتمر يعكس التنوّع الكبير والواسع على مستوى العالم في مدارس الرسوم المتحركة وتقنياتها، التي تتطوّر بشكل متسارع يومياً، كما يمثل فرصة للتعرف إلى أحدث الاتجاهات والابتكارات في هذا المجال، والاستفادة من خبرات الروّاد والمتخصصين».

وأضاف: «نعمل على تقديم برنامج متنوّع ومتجدد يلبي توقعات الجمهور، ونسعى إلى تسليط الضوء على المواهب الواعدة في مجال الرسوم المتحركة».

خولة المجيني:

• قطاع النشر من أهم روافد صناعة الرسوم المتحركة.

بيترو بينيتي:

• نعمل على تقديم برنامج متجدد يلبي توقعات الجمهور.

انطلاقة موسيقية

سيبدأ مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة بانطلاقة موسيقية مع حفل أوركسترا فلورنسا بوب الشهيرة، معلناً بداية خمسة أيام من الإبداع والحوار، يشارك فيها 32 متحدثاً دولياً يقدمون 11 ورشة عمل متخصصة و18 جلسة نقاش تفاعلية، إلى جانب دورة تدريبية مكثفة لأربعة أيام، بالتعاون مع خبراء أكاديمية آردمان، حيث تتاح للمشاركين فرصة الغوص في أعماق صناعة الرسوم المتحركة.