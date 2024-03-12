رحلة مجانية بين روائع إسلامية.. خلال رمضان

بمناسبة الشهر الفضيل، أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن استقبالها زوار متحف الشارقة للحضارة الإسلامية مجاناً، خلال رمضان، على فترتين، الأولى من التاسعة صباحاً إلى الثانية ظهراً، والثانية من التاسعة مساءً إلى الـ11.

وتعرض صالة أبوبكر للعقيدة الإسلامية أركان الإسلام الخمسة، والمبادئ الأساسية للدين الإسلامي، وقطعاً رائعة من المخطوطات الإسلامية والمصاحف الشريفة لأشهر الخطاطين، من بينها نسخة طبق الأصل من المصحف الشريف المنسوب إلى ثالث الخلفاء الراشدين، عثمان بن عفان، رضي الله عنه، والذي يحتفظ قصر طوب قابي في إسطنبول بنسخته الأصلية، إضافة إلى نماذج معمارية جميلة للمساجد في الإسلام، ومجسم يحتوي على خطوات أداء شعائر الحج والعمرة. وتعد ستارة باب الكعبة وقطع كسوة الكعبة المشرّفة المعروضة من أبرز القطع الثمينة.

وتتيح زيارة المتحف تجربة مميزة للتجول في معرض «زينة البلاط الملكي الهندي»، الذي يستمر إلى الـ14 من أبريل المقبل.

وأكدت هيئة الشارقة للمتاحف أن إتاحة الزيارات المجانية، تأتي للتعريف بالثقافة الإسلامية الأصيلة، وما لها من أثر إيجابي على الحضارة الإنسانية، وتأكيد روح التسامح الذي تتسم بها دولة الإمارات.