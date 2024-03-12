بيع لوحة نادرة لفان غوخ في معرض فني مرموق بهولندا  

بيعت إحدى لوحات فنسنت فان غوخ الأولى لقاء ملايين عدة من اليورو في معرض فني مرموق بهولندا، كما أفاد مالكها السابق ووسائل إعلام هولندية، أول من أمس. وعُرضت لوحة «رأس امرأة من الفلاحين بغطاء أبيض» بـ4.5 ملايين يورو في «المعرض الأوروبي للفنون الجميلة»، وهو كنز فني حقيقي تستضيفه مدينة ماستريخت في جنوب البلاد.

وقال بيل راو، رئيس معرض «إم إس راو»، أحد أكبر وأشهر المعارض الفنية في الولايات المتحدة «بيعت اللوحة إلى متحف في دولة ليست ضمن الاتحاد الأوروبي، ولا يمكننا التحدث عن السعر». وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الهولندية «ايه إن بي» بأن اللوحة بيعت بالسعر الذي عُرضت به. وأكدت أن اللوحة ستكون مُتاحة أمام العامة، من دون أن تذكر اسم المتحف الذي اشتراها. وأنجز فان غوخ هذه اللوحة أثناء إقامته مع والديه في مدينة نوينين بجنوب هولندا. وفي عام 1885، رسم لوحته الشهيرة «آكلو البطاطا» في المكان نفسه. وسيُتاح لزوار «المعرض الأوروبي للفنون الجميلة» الاستمتاع حتى بعد غد باللوحات والمنحوتات والمجوهرات المعروضة. ويضم المعرض أعمالاً لبعض من كبار الأسماء، من أمثال مانيه وروبنز ورودان، وجميعها معروضة للبيع.