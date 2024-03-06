بيت النابودة.. جلسة حوارية احتفاءً بيوم المرأة العالمي

تنظم هيئة الشارقة للمتاحف فعالية «المرأة والذهب» التي ستقام في بيت النابودة في السابع من مارس الجاري.

وستتضمن الفعالية ورش عمل عدة، بما في ذلك ورشة صناعة المجوهرات، وورشة فن التذهيب، وورشة عمل المشط الذهبي.

بالإضافة إلى ذلك ستتمتعون بجلسة حوارية بعنوان «رحلة إلى عالم الفن والمجوهرات» مع الفنانة المعاصرة ومصممة المجوهرات نورة السركال، حيث ستشاركنا تجربتها ورؤيتها حول فن صناعة الذهب والمجوهرات.

تأتي هذه الفعالية احتفاءً بيوم المرأة العالمي، وتهدف إلى إلقاء الضوء على الزينة التقليدية للمرأة وأهميتها، من بينها الذهب الذي يُعد من أهم المعادن قيمة.