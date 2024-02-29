القمة الثقافية أبوظبي.. «مسألة وقت»

تستعد أبوظبي لاستقبال قادة الثقافة من مختلف أنحاء العالم في فعاليات الدورة السادسة من القمة الثقافية أبوظبي، التي تقام في الفترة من الثالث إلى الخامس من مارس المقبل، تحت شعار «مسألة وقت» في منارة السعديات.

ويشارك في الحدث الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي نخبة من قادة الفكر والفنانين والمتخصصين في الثقافة، لمشاركة القصص الملهمة ودراسات الحالة ووجهات النظر العالمية.

وخلال اليوم الأول من القمة سيلقي الشاعر والناقد والمفكر السوري علي أحمد سعيد إسبر (أدونيس) كلمة رئيسة. ولـ(أدونيس) العديد من المجموعات الشعرية، ويُعدّ زعيم الحركة الحداثية في الشعر العربي المعاصر في النصف الثاني من القرن الماضي، وهو أحد المرشحين الدائمين لجائزة «نوبل للآداب»، وأول أديب عربي يفوز بجائزة «غوته» عام 2011.

وتفتتح القمة الثقافية سلسلة حوارية جديدة بعنوان «الحوار الوزاري»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«اليونسكو».

علاوة على حوار مع المبدع وول سوينكا الحائز جائزة «نوبل للآداب».

كما يتضمن البرنامج جلسة حوارية حول عالم السرد السينمائي، ستضم أسماء بارزة من عالم التلفزيون والسينما، من بينهم: مايك كنوبلوش، رئيس قسم الموسيقى والنشر في «إن بي سي يونيفرسال»، وجوليا ميشيلز، مشرفة الموسيقى الحائزة جائزة «غرامي»، وألكسندرا باتسافاس، المدير الأول للموسيقى والإبداع والإنتاج في «نتفليكس»، وبانوس إيه باناي، رئيس أكاديمية التسجيل، حيث يشاركون أفكارهم حول قوة السرد الموسيقي في التلفزيون والسينما.