«الشارقة القرائي» يستقبل المشاركات في جوائز كتاب الطفل

أعلن مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب عن فتح باب التسجيل في جائزة الشارقة لكتاب الطفل، وجائزة الشارقة للكتاب الصوتي، وجائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات البصرية، حتى 15 مارس المقبل، آخر موعد لاستقبال المشاركات.

وتحتفي الجوائز الثلاث بعالم أدب الطفل، وتكرم كتّاب الأطفال، وتشجعهم على إنتاج أعمال أدبية ذات جودة عالية تثري مكتبة أدب الطفل في الوطن العربي والعالم.

وتتضمن جائزة الشارقة لكتاب الطفل، ثلاث فئات: كتاب الطفل باللغة العربية للفئة العمرية 4-12 عاماً، وكتاب اليافعين باللغة العربية للفئة العمرية 13-17 عاماً، وكتاب الطفل باللغة الإنجليزية للفئة العمرية 7-13 عاماً، ويبلغ مجموع جوائزها 60 ألف درهم.

وتسعى جائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات البصرية إلى تحقيق هدف نبيل، وهو مساعدة الأطفال المكفوفين وضعاف البصر على قراءة الكتب مثل نظرائهم المبصرين، وإلى جانب تخصيص جائزة مالية تبلغ 20 ألف درهم للفائز، تحرص الجائزة على متابعة استحقاقات ما بعد الفوز، وإصدار الكتاب الفائز، وتسويقه على المستوى العالمي.

وتواكب جائزة الشارقة للكتاب الصوتي التقدم التكنولوجي في قطاع كتاب الطفل غير التقليدي، وتتضمن فئتين: أفضل كتاب صوتي باللغة العربية، وأفضل كتاب صوتي باللغة الإنجليزية، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 30 ألف درهم.