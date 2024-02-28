أثير «الأولى» من دبي في رمضان.. مزيد من التقاليد الإماراتية السمحة

كشفت إذاعة «الأولى» من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي، عن برامج وفواصل شهر رمضان المبارك، التي تقدم من خلالها مجموعة متنوعة للمستمعين، نابعة من هويتها القائمة على الحفاظ على الإرث الوطني واللهجة الإماراتية. وستبث الإذاعة برنامج «صابح رمضان» من الثامنة إلى 10 صباحاً من الاثنين إلى الجمعة، وتقدمه أمل الملا.

أما برنامج «ياقو قلبك» من تقديم سالم محمد فيستعرض مجموعة من الوظائف التي تتطلب الكثير من الشجاعة والجرأة واتخاذ القرارات الصعبة بمهنية عالية من خلال ضيوف يعملون ضمن هذه القطاعات يروون تجربتهم والمواقف الصعبة التي يمرون بها أثناء عملهم.

كما تبث إذاعة الأولى برنامج «قايلة جوازات دبي» من تقديم سالم محمد، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

وتقدم شيرينة سالم «سوالف العصر»، وهو برنامج تفاعلي يتضمن مسابقة رئيسة، ومقابلات وأخباراً محلية منوعة، علاوة على برنامج «منو قال بنسمع به» من تقديم راشد بن ظبوي وسهيلة الوالي.

كما ستقوم إذاعة الأولى ببث برنامج «الوعد جدام» من تقديم عائشة البدواوي، وفيه يتم استعراض مجموعة من المشاريع الوطنية الرائدة التي يجري العمل عليها حالياً وتأتي في إطار التخطيط للمستقبل.

ويأتي البرنامج التراثي «فيها منهم» من تقديم شيرينة سالم، ليسلط الضوء على وسائل العيش التي اعتمدها الأجداد قديماً، وما اندثر منها، وما لايزال يستخدم منها حتى اليوم.

كما ستبث إذاعة الأولى كل يوم سبت برنامج «الغيلة» مع الشاعر والنوخذة حميد بن ذيبان، يحاوره فهد علي، إذ يسلط الضوء على الألعاب الشعبية، وما كانت تمثله في تاريخ أبناء الإمارات، والأجواء المرحة التي كانت تضفيها، علاوة على التآلف والمنافسة.

من جهتها، قالت مدير إدارة الإذاعات مدير الإعلام والاتصال المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتالي جوزيف أواديسيان، إن «الدورة البرامجية الرمضانية لإذاعة الأولى تتسم بالتنوع، مع الأخذ بالحسبان خصوصية هذا الشهر».

وأضافت: «خطة العمل على الدورة البرامجية الرمضانية كانت ترتكز على تقديم مجموعة متميزة وملتزمة من البرامج الشعبية والمحلية التي تحاكي اهتمامات المجتمع الإماراتي الأصيل، والتي تتكامل مع عدد من البرامج لتلبي اهتمامات كل أفراد العائلة».

وتابعت: «نحرص في كل دورة رمضانية على إطلاق كل ما هو جديد من برامج وفواصل، أُعدّت خصيصاً لهذا الشهر لإثراء المضمون العام بمزيد من أوجه القيم التراثية، والعادات والتقاليد السمحة التي يتحلى بها المجتمع المحلي الإماراتي».

قصائد تفوح بالروحانية

عبر أثير «الأولى» سيبث البرنامج الحواري «دفاتر بن سليمان» مع الشاعر سيف بن سليمان وحمد الشامسي، ويتضمن البرنامج مجموعة من القصائد التي تحكي قصصاً ومواقف وحكماً تتناسب مع روحانية شهر رمضان.

كما تبث الإذاعة مجموعة متنوعة من الفواصل الجديدة، تتناسب وخصوصية الشهر الفضيل.