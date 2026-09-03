668 جامعياً من 7 دول يستفيدون من المنح الدراسية للطلبة الدوليين

تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها التعليمي العالمي، عبر برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين، الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي استقطب، منذ إطلاقه في عام 2016، ما مجموعه 668 طالباً وطالبة من سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منهم 330 طالباً يواصلون دراستهم حالياً في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، موزعين على 11 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ داخل الدولة.

ويوفر البرنامج منظومة دعم متكاملة، تشمل الرسوم الدراسية والمخصصات الشهرية وامتيازات إضافية، بما يضمن بيئة تعليمية تساعد الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية وتحقيق التميّز، وتخرّج في البرنامج 338 طالباً وطالبة في تخصصات حيوية، أبرزها: الهندسة، والتكنولوجيا، والعلوم الطبية والإدارية، بما يعكس دور الإمارات في إعداد كوادر مؤهلة، قادرة على الإسهام بمسيرة التنمية في بلدانهم، وكشفت بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن خريجي البرنامج ينتمون إلى مملكة البحرين، وإثيوبيا، وإريتريا، وسورية، وتشاد، وجمهورية القمر المتحدة، وتونس.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، أن برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين يُجسّد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات في جعل التعليم جسراً للتواصل الحضاري بين الشعوب، وقال إن البرنامج يعكس التزام الدولة الراسخ بتنمية القدرات البشرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مستقبل المجتمعات، كما أن احتضان الجامعات الإماراتية لمئات الطلبة الدوليين لا يقتصر فقط على توفير فرص تعليمية نوعية لهم، بل يسهم أيضاً في بناء روابط إنسانية وثقافية وعلمية، تمتد آثارها الإيجابية إلى مجتمعاتهم لسنوات طويلة، وأضاف أن «الإمارات أصبحت وجهة عالمية تستقطب المواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، ونحن نفخر بأن تسهم مؤسسات التعليم العالي الوطنية في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين في تخصصات حيوية، تسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار لمجتمعاتهم».

وأظهرت إحصاءات الوزارة أن تخصصات الهندسة والتكنولوجيا استقطبت النصيب الأكبر من الطلبة المستفيدين من البرنامج، إذ التحق بها 579 طالباً وطالبة، فيما التحق 89 طالباً وطالبة بتخصصات العلوم الاجتماعية، والإدارية، والبرامج الطبية المتنوعة.