حُماة الطبيعة تحت الضوء في «إكسبوجر 2024»

يستضيف المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) بنسخته الثامنة، الناشط البيئي، جونيور هيكوراري، زعيم قبيلة يانومامي في الأمازون ضمن فعاليات «القمة البيئية» في المهرجان الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة خلال الفترة من 28 الجاري حتى الخامس من مارس المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وتُبرز القمة البيئية الجهود الحثيثة التي يبذلها جونيور هيكوراري، بوصفه نموذجاً لمن أحدثوا تأثيراً في حماية البيئة، إذ انضم منذ شبابه إلى المناصرين لقضية حماية الأمازون، بوصفه رئيساً لجمعية يانومامي، ومجلس صحة الضواحي المحلية للسكان الأصليين، وكافح في منع إزالة الغابات، بسبب العمليات الجائرة غير القانونية لاستخراج الذهب والمعادن، وما نجم عنها من آثار كارثية على البيئة الطبيعية والسكان الأصليين في منطقة ألتو ألجري رورايما (شمال البرازيل).

وتضم قائمة ضيوف النسخة الثالثة من القمة البيئية في «إكسبوجر 2024» 15 متحدثاً، منهم عدد من المصورين العالميين ودعاة الحفاظ على البيئة، الذين يشاركون في نقاشات وعروض تقديمية عدة حول القضايا البيئية المُلحّة، بينهم تشارلي هاميلتون جيمس، وفلوريان شولتز، وكاثي موران، وبيث والد، وكيلي يويان، وسانديش كادور، وميلودي منيسي، وكارابو ماغاكين، وريفومو ماثيبولا، ومايك كيندريك.

من جانبها، أكدت مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، علياء السويدي، أن التزام المهرجان الدولي للتصوير بتنظيم القمة البيئية التي تتضمن العديد من الفعاليات والمعارض والجلسات النقاشية يأتي لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، ولنشر الوعي بالقضايا البيئية، بما يحاكي جهود دولة الإمارات المناصرة للبيئة، ويعكس رؤيتها في الاستدامة.

وأضافت أن استضافة نخبة من المصورين وأصحاب الاختصاص والخبرة والناشطين ومناصري القضايا البيئية على منصة واحدة، يسهم في تبادل المعارف والخبرات، لتعزيز التقارب العالمي والتعاون، لضمان ترسيخ مفهوم ومقومات حماية البيئة، ونقل رسالتهم البيئية إلى العالم.

يشار إلى أنه خلال نسخة «إكسبوجر 2024» سيقدم روّاد فن التصوير الفوتوغرافي تجاربهم وأعمالهم أمام الجمهور، من خلال 200 فعالية ونشاط يقدمها أكثر من 150 مصوراً من أشهر خبراء السرد القصصي في العالم، تتضمن أكثر من 45 حواراً ملهماً وجلسة نقاشية، وأكثر من 90 معرضاً فردياً وجماعياً، تروي 2500 حكاية فريدة بعدسات 400 مصور متخصص في 16 نوعاً من أنواع التصوير الفوتوغرافي، وتشمل: البورتريه، والتصوير الوثائقي والصحفي، والطبيعة والحياة البرية، والسفر والمغامرات، والفنون الجميلة والتعبير الإبداعي، والتصوير الحضري وحياة الشارع، والرياضة والحركة، والتصوير التقني والتجريبي.

استعراض الجمال

يقدم المشاركون في القمة البيئية المقرر انعقادها في 29 الجاري ضمن فعاليات «إكسبوجر 2024»، رؤاهم المناصرة للبيئة من خلال تجاربهم في التصوير، ويجري استعراض جمال المناطق المحمية التي تم توثيق عوالمها بعدساتهم، لتعزيز العمل والجهود العالمية الرامية إلى نشر الوعي بالمحافظة على البيئة.

• 28 الجاري ينطلق المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) بنسخته الثامنة، ويستمر حتى الخامس من مارس المقبل.