«الأفلام والقصص المصوّرة»: موعدنا الجديد في أبريل 2025

اختتم معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة، أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، الدورة 12 محطماً الرقم القياسي من حيث عدد الحضور، مقارنة بالعام الماضي، حيث اجتمع آلاف الأشخاص من هواة هذا العالم المميّز في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وحمل المعرض هذا العام للجماهير مجموعة من الندوات واللقاءات مع المشاهير والعروض الموسيقية والترفيهية وغيرها الكثير. وتقرر عودة المعرض العام المقبل من 18 إلى 20 أبريل 2025 في أبوظبي.

شاركت في دورة عام 2024 مجموعة مميزة من المشاهير القادمين من عوالم مختلفة، مثل: (ون بيس ومارفل وستار وورز)، بمن فيهم: الممثل والمنتج الحائز جائزة (غولدن غلوب) أوسكار إيزاك، ونجم ون بيس إيناكي جودوي، وشريكه في البطولة النجم تاز سكايلر، وجيمس وأوليفر فيلبس، والتوأمان ويزلي من سلسلة أفلام هاري بوتر، وممثل (ستار وورز) الشهير، تيمويرا موريسون، وصوفيا دي مارتينو من لوكي. كما استضافت الفعالية عدداً من مشاهير التمثيل الصوتي، بمن فيهم: تروي باكر، مؤدي صوت جويل في لعبة (ذا لاست أوف إس)، وفرانك ويلكر وبيتر كولين، مؤديا شخصيتَي (أوبتموس برايم وميجاترون) في أفلام ترانسفورمرز، وممثلو الصوت اليابانيون شو هايامي، الذي أدّى أصوات شخصيات في أعمال أنمي شهيرة، بما فيها بليتش ودراجون بول زد، وتورو فورويا، مؤدي صوت سابو، ويويتشي تاكاهاشي، مؤلف كابتن تسوباسا (كابتن ماجد).

وشهدت دورة هذا العام من المعرض فقرة «معرض هواة المقتنيات» الجديدة، التي شكلت مجتمعاً جديداً من محبي المقتنيات النادرة، بما فيها أغراض موقعة ومستخدمة في الأفلام والأعمال التلفزيونية.