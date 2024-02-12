أمسيات «مهرجان النبطي» تحط في الذيد

ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته الـ18، استضاف المركز الثقافي في مدينة الذيد أمسية شعرية شارك فيها ستة شعراء، هم: مانع الوشاحي وعبدالله عايض الحارثي وأسماء الكعبي (الإمارات)، ومصعب الفطيسي (سلطنة عُمان)، وضاري النمر (العراق)، ومريم الإمام (موريتانيا).

حضر الأمسية مدير مجلس الحيرة الأدبي، بطي المظلوم، وعدد من شعراء وضيوف مهرجان الشارقة للشعر النبطي ومحبّي الشعر وجماهير من أهالي المنطقة.

وافتتح القراءات الشعرية مانع الوشاحي بقصيدة عنوانها «سلطان الثقافة» أهداها لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. كما قدم قصائد وطنية منها واحدة بعنوان «سبع الإمارات».

وقرأ الفطيسي قصائد اجتماعية وغزلية، وأبدعت مريم الإمام في تقديم قصائد عدة تفاعل معها الجمهور. وتميّز عبدالله الحارثي بأدائه وطريقة تقديمه المشوقة للقصائد، وببساطة وسهولة لفظه وغزارة وعمق معناه موازناً بين الروح والجسد في أبيات عدة، مقدماً قصائد وجدانية وغزلية، علاوة على مجموعة من القصائد بفنّ الشلة.

وأبدعت أسماء الكعبي عبر مجموعة من القصائد التي لاقت اهتمام الحضور، وكان الختام مع ضاري النمر.