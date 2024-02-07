مهرجان الشارقة للشعر النبطي.. قصائد تلامس الوجدان في الأمسية الثانية

ضمن فعاليات النسخة الـ18 من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، استضاف قصر الثقافة في الشارقة الأمسية الثانية بمشاركة ستة شعراء هم: عبدالرحمن الرئيسي، وسلطان راشد شرار (الإمارات)، وسارة البريكي (سلطنة عمان)، وفيصل عسكر المطيري (السعودية)، وهلال الشرفات (الأردن)، وصلاح بامطرف (اليمن).

حضر الأمسية رئيس دائرة الثقافة عبدالله بن محمد العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة محمد إبراهيم القصير، ومدير مجلس الحيرة الأدبي بطي المظلوم، وجمع من الشعراء والمثقفين ومحبي الشعر النبطي الذين امتلأت بهم قاعة القصر الرئيسية.

وحلقت قصائد الشعراء في فضاءات الدهشة ولامست كلماتهم وجدان الحضور ومشاعرهم وعشقهم لجمال المفردة الأصيلة.

وفي ختام الأمسية كرّم العويس الشعراء المشاركين في الأمسية بتسليمهم شهادات تقديرية تكريماً لجهودهم الإبداعية.