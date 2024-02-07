«مهرجان الصغار مع الرحّالة».. يعود إلى القرية العالمية

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، عن عودة «مهرجان الصغار مع الرحالة» في نسخته التاسعة، خلال فعاليات موسمها الـ28، ليوفر للصغار تجارب غامرة خلال زيارتهم للوجهة بصحبة عائلاتهم.

وستزخر هذه النسخة من المهرجان - خلال الفترة من التاسع إلى 25 فبراير الجاري - بالعديد من الأنشطة والمغامرات والألعاب اللوحية الممتعة، بما فيها لعبة «السلم والثعبان»، التي تحمل رقماً قياسياً في «غينيس» للأرقام القياسية، كأكبر لعبة «سلم وثعبان» لوحية في العالم، فضلاً عن «أربعة على التوالي»، و«سفينة القراصنة»، و«ستاك إم». وإلى جانب هذه الألعاب اللوحية العملاقة، سيكون الصغار على موعد مع أنشطة مجانية، تشمل: الرسم على الوجه، وتشكيل البالونات، ومواكب الدُمى الطريفة، والعروض الحية، واللقاء بشخصياتهم المفضّلة في مسرح الصغار.

وأكّدت القرية العالمية أنه ستنتظر العائلات والصغار أوقات حافلة بالمتعة والمرح، ضمن أجواء خاصة خلال زيارتهم إلى الوجهة للاستمتاع بما توفره من أنشطة وفعاليات ترفيهية مناسبة للجميع.