عبدالله راشد على منصة التكريم في «الشارقة المسرحية»

أعلنت الدورة الـ33 من أيام الشارقة المسرحية التي تنطلق في الثاني من مارس المقبل، أنها ستحتفي بالممثل والكاتب والمخرج الإماراتي عبدالله راشد، بصفته «الشخصية المحلية المكرمة»، تقديراً لجهوده في إثراء وتعزيز مكانة المسرح الإماراتي، وحضوره المتجدد ومشاركاته الفاعلة في مسيرة أيام الشارقة المسرحية.

وتحتفل «الأيام» سنوياً بأحد مبدعي عروضها وبرامجها على مدى العقود الماضية، عبر برنامج فني وثقافي يشتمل على شهادة تقديرية تقدّم للمحتفى به في حفل الافتتاح، ويتضمن ندوة تسلط الضوء على مسارات تجربته، وتوثق أبرز محطاتها، وتجدد الحوار حولها، علاوة على إصدار كتيب يضم إفادات وشهادات وقصاصات وصوراً تذكارية تبرز بدايات وامتدادات المشوار الفني للشخصية المكرمة.

واستهل عبدالله راشد (مواليد 1969) نشاطه المسرحي في عام 1984، وشارك ممثلاً في نحو 30 عرضاً، وكتب للخشبة ثلاثة نصوص، وأخرج عروضاً مسرحية وأدائية عدة.