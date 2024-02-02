قرية الأضواء.. 18 ليلة من الإبهار والتجارب الغامرة

انطلقت امس، فعاليات قرية الأضواء 2024، التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، مقابل مبنى قاعة المدينة الجامعية، وتستمر أنوارها وفعالياتها على مدار 18 ليلة، على هامش مهرجان أضواء الشارقة 2024، الذي ينظم خلال الفترة من السابع إلى الـ18 من فبراير الجاري، ويتضمن إنارة 12 موقعاً وصرحاً معمارياً في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وتضم قرية الأضواء أكثر من 55 مشروعاً وطنياً صغيراً ومتوسطاً، وتقدّم لزوارها تجربة مميزة، يستمتعون خلالها بنشاطات ومساحات متنوعة، من الأنفاق المضيئة والكرات الملونة التي تشبه الكواكب، ومرايا عملاقة تحول الخيال إلى واقع، إضافة إلى مناطق للألعاب والمأكولات، ومعارض فنية، وعروض ترفيهية.

من جهته، قال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خالد جاسم المدفع: «تستكمل (القرية) رؤية المهرجان، بما يتيحه من فعاليات، وما يقدمه من وجهات إبداعية تُزين معالم الإمارة، إذ نفتح من خلالها وجهة عائلية ترفيهية، تلبي حاجات سكان وزوار إمارة الشارقة، وفي الوقت نفسه ندعم المبادرات الشبابية والمشروعات الوطنية، للإسهام في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، إذ نتطلع إلى تجسيد الروح الثقافية والفنية والعائلية التي تميز الشارقة، والإسهام في تعزيز ريادة الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وتوفر قرية الأضواء لزوارها تجربة تنقلهم إلى عوالم تتفاعل فيها الأضواء مع الأصوات والحركة، عبر نفق الوسائط المتعددة (هايبر سونيك)، الذي يعد من أحدث التقنيات الضوئية والوسائط التفاعلية في العالم، ويتيح للزوار الانغماس في أجواء ديناميكية ومبتكرة، تنقلهم إلى عالم مختلف كلياً.

كما تقدّم قرية الأضواء للجمهور، من خلال «معرض التجارب»، فرصة التعرف إلى «الكرات الكونية»، وهي تجربة غامرة بالكرات الملونة في غرفة مخصصة مملوءة ببحر من الكرات، وتستخدم تقنيات متطورة من الوسائط المتعددة والتصميم الصوتي الفريد، فضلاً عن غرفة المرايا السماوية، الأولى من نوعها التي تضم مجموعة مرايا ضخمة، تخلق تأثيرات بصرية، يدخل من خلالها الزوار إلى عالم لا حدود له.

ولا تكتمل زيارة «قرية الأضواء» من دون مشاهدة الفقاعات العجيبة، وهي عمل فني ضخم، يتألف من مئات الفقاعات العملاقة الملونة، إضافة إلى مساحات عدة تتضمن مناطق للألعاب، تطلق للأطفال العنان لتطوير مهاراتهم.

مسابقة تبرز الجمال

أطلقت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بمناسبة «مهرجان أضواء الشارقة»، مسابقة إعلامية تتضمن خمس فئات، هي: أفضل صورة، أفضل سرد قصصي مبتكر، أفضل عنوان خبر أو تقرير صحافي، أفضل تغطية صحافية مطبوعة، أفضل تغطية عبر وسائل الإعلام الرقمية، بهدف إبراز جاذبية الشارقة وجهةً سياحيةً عالميةً. وتعكس المسابقة الجهود التي تبذلها الهيئة، لدعم القطاع السياحي، وتعزيز الوعي العالمي بجمال وتنوع المعالم السياحية في الشارقة.