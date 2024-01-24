جزيرة ياس أبوظبي تطلق «خلّي الملل بعيد»

أطلقت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، أغنية «خلّي الملل بعيد»، واعدة العائلات بقضاء أجمل الأوقات بعيداً عن الملل وروتين الحياة اليومية.

وكشفت الجزيرة عن مقطع فيديو مستوحى من نوعية الأغاني البحرية الشهيرة «سي شانتي»، إذ يستعرض مغامرات فتاة صغيرة تقضي أمتع الأوقات خلال فترة إقامتها في جزيرة ياس، دون أن تشعر بالملل. ويدعو الفيديو العائلات للانضمام للمرح واستكشاف ما تقدمه هذه الوجهة الرائدة من تجارب مشوّقة.

وتعد جزيرة ياس وجهة ترفيهية تستقطب زوّاراً من أنحاء العالم، وتشتهر بتقديم تجارب مميزة للعائلات وعشاق المغامرات والتشويق.

وتحتضن الجزيرة العديد من المدن الترفيهية عالمية المستوى، إلى جانب الفنادق الفاخرة، ومجموعة واسعة من الوجهات والتجارب المميزة.

وتقدم للضيوف باقة «الإقامة واللعب» التي تتيح تجربة إقامة استثنائية للصغار.

• الأغنية تستعرض مغامرات فتاة صغيرة تقضي أمتع الأوقات خلال فترة إقامتها في جزيرة ياس.