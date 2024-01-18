المتوّج بـ «فزاع للعرضة»: اللقب وسام شرف

اختتمت أول من أمس، النسخة الأولى من بطولتي «كأس فزاع للعرضة» و«سيف فزاع للزمط»، اللتين تنظمهما إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ضمن فعاليات «مهرجان سموّ ولي عهد دبي للهجن» في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم.

وشهدت الأشواط النهائية لـ«كأس فزاع للعرضة» منافسة كبيرة وأرقاماً مميزة، ما دفع لجنة التحكيم إلى إعادة بعض الأشواط من أجل كسر التعادل، والوصول إلى النتيجة النهائية، التي استطاع فيها مصعب وسيف عامر السعيدي (سلطنة عُمان) من تحقيق المركز الأول، فيما ذهب المركز الثاني إلى محمد وشاجع الكربي (الإمارات)، لتعود السلطنة وتحقق المركز الثالث من خلال حمد وشهاب عبدالله السعيدي.

أما في منافسات «سيف فزاع للزمط» في موسمها الأول، التي تقام بنظام الأشواط، فتمكن محمد بن سعيد العويسي (عُمان) من تحقيق المركز الأول على ظهر المطية «دمعة»، وحلّ عمر أحمد راشد الهادفي (الإمارات) ثانياً على ظهر «زعفرانة»، فيما حلّ ثالثاً مظفر المغيري (عُمان) على ظهر «دهامة» صاحبة أفضل توقيت في البطولة بـ41.7980 ثانية لمسافة 500 متر.

واعتبر مصعب السعيدي الفوز ببطولة تحمل لقب «فزاع» وسام شرف. وقال: «كنا نحلم بمثل هذه البطولات التي تحتفي بموروثنا العريق، وقدِمنا من السلطنة لنحقق شرف المشاركة فقط، ولكن الله أكرمنا ببطولة سنبقى لفترة طويلة نفتخر ونعتز بأننا حققنا لقب النسخة الأولى منها».