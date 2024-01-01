اختتام الدورة الـ 11 من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي

اختتمت أول من أمس، الدورة الـ11 من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي، الذي نظمته إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة، بتقديم خمسة عروض مسرحية قصيرة شارك في إعدادها وتجسيدها مجموعة من منتسبي المفوضية وطلبة الجامعة القاسمية.

واستهلت الليلة الختامية التي أقيمت في الفضاء المفتوح لفناء مقر المفوضية بعرض عنوانه «لست مجنوناً» قدمته مجموعة جوالة الشارقة (هـ)، وتمحور حول تعرض بعض الشباب للتنمر نتيجة تأثرهم النفسي ببعض الاختبارات الاجتماعية.

ومنحت لجنة التحكيم التي يترأسها الدكتور محمد يوسف، وتضم في عضويتها مجدي محفوظ ويحيى البدري، جائزة أفضل فكرة لمسرحية «أيام الضجيج»، وجائزة أفضل معالجة للفكرة لـ«اللامبالاة»، وجائزة أفضل مسامر لمحمد أنور حمزة من جوالة الجامعة القاسمية، وجائزة أفضل ممثل لأنس آدم من جوالة كشافة الشارقة (ب)، وخالد البلوشي من جوالة كشافة الشارقة (ج)، وموسى هادي من جوالة كشافة الشارقة (ج)، وعلي حسين غلوم من جوالة كشافة الشارقة (د).

أما الجوائز الكبرى فجاءت على النحو التالي: جائزة أفضل فرقة لجوالة كشافة الشارقة (أ)، جائزة أفضل أداء جماعي لجوالة كشافة الشارقة (ب)، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لجوالة كشافة الشارقة (ج)، وجائزة أفضل عرض مسرحي لجوالة كشافة الشارقة (أ) عن عرض مسرحية مصير.