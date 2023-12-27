كاظم الساهر يغني في مهرجان الشيخ زايد

يحيي النجم كاظم الساهر حفلاً في مهرجان الشيخ زايد المقام بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، السبت المقبل، ضمن ثانية مفاجآت «حفلات ليالي الوثبة» الغنائية التي ينظمها المهرجان أسبوعياً ضمن أنشطته المتجددة لهذا الموسم، بمشاركة نخبة من النجوم العرب في أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية، تناسب مختلف الأذواق.

ومن المقرر أن يقدم كاظم الساهر أمسية حافلة بأجمل أغانيه التي تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، ويعد الحفل فرصة مثالية لعشاق الطرب العربي للاستمتاع بأداء النجم العراقي.

وسيقام الحفل بالمسرح الرئيسي في مهرجان الشيخ زايد، من تنظيم «مومنتس ايفنتس» ورعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وتنظم «حفلات ليالي الوثبة» يوم السبت من كل أسبوع، تزامناً مع الفعاليات والأنشطة الخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع وعروض الألعاب النارية، لتمنح الجمهور فرصة عيش أجواء ثقافية فنية ترفيهية بصحبة الأهل والأصدقاء.

وتمنح الحفلات زوار المهرجان فرصة الالتقاء مع عدد من نجومهم المفضلين، وعيش أجواء من الفن والطرب الأصيل في الهواء الطلق، وسط العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الثقافية والحضارية والترفيهية التي تجمع شعوب العالم في ساحات وأجنحة وأقسام المهرجان المختلفة.

ويقدم المهرجان لضيوفه العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية والتعليمية والترفيهية، التي تناسب كل الفئات العمرية، بالإضافة إلى فرصة للحصول على جوائز نقدية عبر العديد من المسابقات، بالإضافة إلى تجارب تلبي تطلعات الأذواق في أجواء عائلية ثقافية ترفيهية.

يذكر أن مهرجان الشيخ زايد يستقبل زواره يومياً حتى التاسع من مارس المقبل من الساعة الرابعة عصراً حتى الـ12 منتصف الليل، خلال أيام الأسبوع، وحتى الواحدة صباحاً خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنحهم فرصة قضاء أوقات قيمة مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق مع باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة.