«القوافي» تبوح مجدداً في متحف عجمان

تجمع النسخة الثانية من الأمسية الشعرية «بوح القوافي»، بين الشعر والتراث الإماراتي وفنون عدة في جنبات متحف عجمان، يوم الجمعة المقبل.

وستشهد الأمسية التي تنظمها دائرة التنمية السياحية في عجمان، مشاركة ثلاثة من ألمع شعراء الإمارة، وهم: عمر اللهيمد، محمد النوه المنهالي، ومحمد بن حماد الكعبي، ويدير الأمسية الشاعر جاسم العبيدلي.

وستتضمن الأمسية الشعرية فعاليات مصاحبة، من بينها عروض موسيقية متنوعة، لإضفاء جو من الفرح والترفيه، وغاليري للصور بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وسوق شعبي يتضمن أكشاكاً لبيع المنتجات المحلية، بمشاركة ودعم الأسر المنتجة.

وفي إطار فعاليات «بوح القوافي»، دعت دائرة التنمية السياحية في عجمان الحضور إلى الاستمتاع بلوحات المصور عبدالله خان، تحت عنوان «الإمارات في معجم العين»، على مدار ثلاثة أيام من 29 إلى 31 الجاري، بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

من جهته، قال المدير العام للدائرة محمود خليل الهاشمي: إن «الفعالية تأتي ضمن جهود الدائرة، لتعزيز التراث والثقافة في عجمان»، مشيراً إلى أن دعم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية للفعاليات، يسهم بشكل كبير في إبراز التراث الإماراتي، وتعزيزه في قلوب الأجيال. وأضاف: «نسعى من خلال مثل هذه الفعاليات إلى تعزيز الحركة السياحية، وتنويع الفعاليات الثقافية، ونحن مستمرون في تحقيق أهداف (رؤية عجمان 2030)».